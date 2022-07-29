Hayırsever İşadamı Ali Erdemoğlu' ndan sağlık sektörüne büyük yardım - Son Dakika
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Hayırsever İşadamı Ali Erdemoğlu' ndan sağlık sektörüne büyük yardım

29.07.2022 16:58
Hayırsever İşadamı Ali Erdemoğlu' ndan sağlık sektörüne büyük yardım

Hayırsever İşadamı Ali Erdemoğlu, Besni Devlet Hastanesi'ne 3 milyon TL'lik malzeme yardımında bulundu.

Hayırsever İşadamı Ali Erdemoğlu, Besni Devlet Hastanesi'ne 3 milyon TL'lik malzeme yardımında bulundu.

Eğitimden sağlığa bir çok alanda Adıyaman'ın Besni ilçesi başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok ilinde sosyal projeleri hayata geçiren Hayırsever İşadamı Ali Erdemoğlu, Besni Devlet Hastanesine yardımda bulundu.

İşadamı Ali Erdemoğlu, Besni Devlet Hastanesi'ne 20 adet 2 motorlu hasta yatağı, 10 adet erişkin 4 motorlu hasta yatağı, 3 adet doğum yatağı, pediatrik 3 motorlu hasta yatağı, 5 adet acil müdahale sedyesi, 15 adet tekerlekli hasta sandalyesi, 100 adet refakatçi koltuğu, 14 adet üçlü bekleme koltuğu, 10 adet bilgisayar, 120 adet yetişkin karyola yatağı, pediatrik için 15 adet karyola yatağı yardımında bulundu.

Hastane Başhekimi Op. Dr Ali Helli yardımlarından dolayı Ali Erdemoğlu'na teşekkür edererek, "Besnili hemşerimiz Ali Erdemoğlu sağlıktan eğitime kadar birçok kamu kurum ve kuruluşlarında hayata geçirdikleri sosyal projeler ve bağışlarla vatandaşlarımızın gönlünde taht kurmuştur. Sağlık alanında bu yardımları sürdüren Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdemoğlu Ailesi'nin kıymetli üyesi Ali Erdemoğlu yaklaşık 6 ay önce hastanemize piyasa değeri 6 milyon olan tıbbi cihaz ve alet yardımında bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde Ali Erdemoğlu hastanemizi, Merinos Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan ile ziyaret etti. Hastanemiz hakkında bilgi aldı. Bu ziyaretinde bağışlarına bir yenisini ekleyerek yine önemli bağışta bulundu. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan erişkin hasta yatağı, bilgisayar, refakatçi koltuğu, tekerlekli sandalye ve sedye bağışında bulundu. Ali Erdemoğlu şahsına ve Erdemoğlu Ailesi'ne sağlık camiamız, hastalarımız ve tüm Besnililer adına teşekkür eder şükranlarımızı sunarız" dedi.

İşadamı Ali Erdemoğlu ise, sağlık gibi önemli bir kuruluşa hem de hastanenin başında ekibi ile birlikte fedekarca canla başla çalışan bir başhekimi gördükten sonra seve seve bağış yaptığını dile getirdi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Adıyaman, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayırsever İşadamı Ali Erdemoğlu' ndan sağlık sektörüne büyük yardım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayırsever İşadamı Ali Erdemoğlu' ndan sağlık sektörüne büyük yardım - Son Dakika
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