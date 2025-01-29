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Hayırsever Mehmet Aslan'a Vefa

Hayırsever Mehmet Aslan\'a Vefa

Külliye Camii'nde hayatını kaybeden Mehmet Aslan'ın son ayakkabısı, caminin ayakkabılığında saklanıyor.

29.01.2025 12:56
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Aydın'ın İncirliova ilçesindeki Külliye Camii'nde namaz kılarken hayatını kaybeden hayırsever Mehmet Aslan'ın son giydiği ayakkabı, caminin ayakkabılığında muhafaza ediliyor.

İncirliova'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Külliye Camii'nin ayakkabılığında koruma altında olan bir ayakkabı camiye gidenlerin dikkatini çekiyor. Cami, İncirliova Camii ve Külliye Yapma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde yapıldı. Caminin yapımında büyük emekleri bulunan dernek yöneticisi Mehmet Aslan, 14 Temmuz 2024 tarihinde ikindi namazında hayatını kaybetti. Camide hayatını kaybeden Aslan'ın giydiği son ayakkabı ise caminin ayakkabılığında muhafaza altına alındı. Caminin yapımında büyük emekleri bulunan hayırsever Aslan'a vefa örneği gösterildi.

Ayakkabının muhafaza altına alındığı ayakkabılığa, "Camimizin banilerinden Mehmet Aslan 14.07.2024 günü ikindi namazında camimizde vefat etmiştir. Allah rahmet eyleye" notu yazıldı.

Camide namaz kılmaya gidenler ayakkabıyı görünce önce şaşırırken, konuyu öğrenince yetkilileri tebrik ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hayırsever Mehmet Aslan'a Vefa - Son Dakika

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