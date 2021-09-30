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Hayırsever Yılmaz Turhan'dan KAYÜ Bünyan MYO'ya yurt desteği - Son Dakika

Hayırsever Yılmaz Turhan'dan KAYÜ Bünyan MYO'ya yurt desteği

30.09.2021 18:10
Hayırsever Yılmaz Turhan'dan KAYÜ Bünyan MYO'ya yurt desteği, System.String[]

Bünyanlı Hayırsever Yılmaz Turhan tarafından Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Bünyan MYO için yaptırılan binanın öğrenci yurdu olarak kullanılması kararlaştırıldı.

Bünyanlı Hayırsever Yılmaz Turhan tarafından Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Bünyan MYO için yaptırılan binanın öğrenci yurdu olarak kullanılması kararlaştırıldı.

Bünyan MYO'da düzenlenen istişare toplantısına, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Levent Kaşikan, Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nuri Çakır, Bünyan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Deniz Güney, Hayırsever Yılmaz Turhan ile Bünyan MYO Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Alper Bahçe ve Öğr. Gör. Emrah Gökkaya katıldı.

Toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Kayseri isminin hayırseverlerle anıldığını ifade etti. Rektör Yardımcısı Boztosun, "Yerel yönetimlerimiz ve hayırseverlerimizin desteği ile Kayseri Üniversitesi büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu yüzden üniversitemize destek veren tüm belediye başkanlarımıza ve hayırseverlerimize Kayseri Üniversitesi olarak çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da gerek belediyeler gerekse hayırseverler ile Bünyan MYO'nun ihtiyaçları için her zaman seferber olduklarını söylerken, bu desteği hep sürdüreceklerini kaydetti.

Bünyanlı hayırsever Yılmaz Turhan ise Bünyan MYO'na bina yaptırmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtirken, hayırseverliği memleketlerine bir borç bildiklerini söyledi.

İstişare toplantısında Hayırsever Yılmaz Turhan tarafından yaptırılan binanın yurt olarak Bünyan MYO öğrencilerinin kullanımına sunulmasına ve işletmesinin de Kredi Yurtlar Kurumu'na verilmesi kararlaştırılırken, Hayırsever Yılmaz Turhan ise yurt için ek bina sözü verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, birimlerinin yapacağı teknik incelemenin ardından yapılan binanın öğrenci yurdu olarak kullanılması için gerekli çalışmalara başlayacaklarını söyledi. - KAYSERİ

Hayırsever Yılmaz Turhan'dan KAYÜ Bünyan MYO'ya yurt desteği
Hayırsever Yılmaz Turhan'dan KAYÜ Bünyan MYO'ya yurt desteği
Hayırsever Yılmaz Turhan'dan KAYÜ Bünyan MYO'ya yurt desteği

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hayırsever Yılmaz Turhan'dan KAYÜ Bünyan MYO'ya yurt desteği - Son Dakika


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