Haymana\'da Başaran ve Toplu ailelerinin 30 yılı aşkın arazi husumeti bitti

Ankara'nın Haymana ilçesinde iki aile arasında 30 yılı aşkın süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan husumet, Haymana Kaymakamı Osman Sak'ın girişimleriyle sona erdi.

Haymana'da hayata geçirdiği projelerle ilçenin gelişimine katkı sunan ve "Köye Dönüş Projesi" ile dikkat çeken Haymana Kaymakamı Osman Sak, bu kez yıllardır süren bir husumetin sona ermesi için devreye girdi. Karahoca Mahallesi'nde yaşayan Başaran ve Toplu aileleri arasında uzun yıllardır devam eden arazi anlaşmazlığının çözümü için harekete geçen Kaymakam Sak, aile büyükleriyle bir araya geldi. Mehmet Başaran ve Tahsin Toplu ile aile büyüklerinin katıldığı görüşmeler sonucunda iki aile arasında barış sağlandı. Böylece 30 yılı aşkın süredir devam eden husumet uzlaşmayla son buldu.

Haymana'da barış ve kardeşlik mesajı

Haymana'nın kalkınması ve kırsal yaşamın güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların yanı sıra toplumsal barışa yönelik girişimleriyle de öne çıkan Kaymakam Sak'ın öncülüğünde sağlanan uzlaşma, ilçede memnuniyetle karşılandı. Haymana'da gerçekleştirilen bu barış girişimi, toplumsal huzurun korunması ve anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.