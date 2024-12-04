Haymana'da Sondajda Yangın Çıkan Su - Son Dakika
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Yerel

Haymana'da Sondajda Yangın Çıkan Su

Ankara'nın Haymana ilçesinde sondajdan çıkan su, çakmakla ateşlenince alev aldı. İncelemeler bekleniyor.

04.12.2024 12:08
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Ankara'nın Haymana ilçesinde içme suyu için açılan sondajda 185 metre derinlikten çıkan su, vatandaşlar çakmağı ateşleyince alev aldı. Köy sakinleri, suda gerekli incelemelerin yapılması için yetkililere haber verdi.

Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Sırçasaray Mahallesi'nde yapılan baraj nedeniyle yeni yerleşim alanı açıldı. Yeni yerleşim yeri alanında içme suyu için ASKİ tarafından yapılan sondaj çalışmaları sonucu 185 metrede su bulundu. Çıkan suyun tadına bakan vatandaşlar ise, tat farklılığından dolayı şüphelendi. Suyu çakmakla yakınca yandığını gören vatandaşlar şok oldu. Suda gerekli incelemelerin yapılması için yetkililere haber veren mahalle sakinleri, 4 gündür alevlerin sönmediğini dile getirdi.

Köy sakinlerinden Rıdvan Bostancı, yapılan sondaj çalışmaları sonucu çıkarılan sudan farklı bir koku gelmesi sebebiyle tadına baktığını ifade ederek, "Köyümüzde ASKİ'nin açmış olduğu bir sondaj kuyusu vardı. Sondaj çalışması bittikten sonra deneme amaçlı suya pompaj yapıldı. Biraz koku geliyordu ve tadına bakmak istedik. Baktığımda ağzımın içerisinde bir kabarcık oluştu, gaz olduğunun farkına vardım. O anda da elimde çakmak vardı, çakmağı yakmamla beraber alevler yaklaşık yarım metre yükseldi. Bunun ardından yetkililere bilgi verdik. Şu anda gelip incelemesi yapılacak. İnşallah değerli bir gaz olur. Ülkemize, milletimize faydası olmuş olur. 4 gün süreyle hala gaz çıkışı devam ediyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Haymana'da Sondajda Yangın Çıkan Su - Son Dakika

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