Hayri Baraçlı'dan Kartepe Suadiye Mahallesi Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hayri Baraçlı'dan Kartepe Suadiye Mahallesi Ziyareti

Hayri Baraçlı\'dan Kartepe Suadiye Mahallesi Ziyareti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini dinledi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

10.12.2024 12:36  Güncelleme: 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, fırsat buldukça mahalle ziyaretleri yaparak, vatandaşlarla bir araya geliyor. Bu kapsamda Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi'ni ziyaret eden Baraçlı, vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet etti, sıkıntıları dinledi.

Genel Sekreter Baraçlı'ya ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin eşlik etti.

Baraçlı, talep ve önerileri dinledi

Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çepni Mahalle Muhtarı Hüseyin Türker, Suadiye Mahalle Muhtarı Vehbi Gündüz, cami dernek başkanı Fatih Ubuz'un da hazır bulunduğu ziyarette Baraçlı, vatandaşlarla çay içti, sohbet etti. Kendisine iletilen talep ve önerilerle yakından ilgilenen Genel Sekreter Baraçlı, Kartepe ilçesinde ve Suadiye Mahallesi'nde hayata geçirilen çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi aktardı. Mahalle muhtarları, cami dernek başkanı ve vatandaşlar, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve ziyaretinden dolayı Genel Sekreter Hayri Baraçlı'ya teşekkür etti - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hayri Baraçlı, Belediye, Politika, Kartepe, kocaeli, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayri Baraçlı'dan Kartepe Suadiye Mahallesi Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
12:58 Erdoğan: Suriye’de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız Erdoğan: Suriye'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız
12:16 Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı
11:48 Esad’ın ’insan mezbahası’nda endişeli bekleyiş Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar
11:00 Kaddafi’nin “Sıra size de gelecek“ diye uyardığı Esad gülüp geçmiş Kaddafi'nin "Sıra size de gelecek" diye uyardığı Esad gülüp geçmiş
18:55 Fenerbahçe’den olay açıklama: Kendini bilmez şahıs Fenerbahçe'den olay açıklama: Kendini bilmez şahıs
18:49 İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 45 bine yaklaştı İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 45 bine yaklaştı
18:37 Beşar Esad’ın Suriye’deki Katliamlarının Tarihi Beşar Esad'ın Suriye'deki Katliamlarının Tarihi
18:36 Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe
18:31 Kanser iddialarına Tanju Özcan’dan yanıt: Konulan tanıyı açıkladı Kanser iddialarına Tanju Özcan'dan yanıt: Konulan tanıyı açıkladı
18:26 FIFA, 2 Türk takımının 24 puanını sildi FIFA, 2 Türk takımının 24 puanını sildi
18:10 AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Konser Maliyetlerini Sorguluyor AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Konser Maliyetlerini Sorguluyor
18:07 Ölümcül trafik kazası geçiren Michail Antonio’nun futbol hayatı tehlikede Ölümcül trafik kazası geçiren Michail Antonio'nun futbol hayatı tehlikede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 14:01:51. #1.11#
SON DAKİKA: Hayri Baraçlı'dan Kartepe Suadiye Mahallesi Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.