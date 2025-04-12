Hayvan Hastanesine Ziyaret

Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile birlikte Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde hizmet veren Hayvan Hastanesini ziyaret etti.

Türkiye genelinde örnek gösterilen ve bölgenin hayvancılık potansiyeline önemli katkılar sağlayan Hayvan Hastanesi, gelişmiş altyapısı ve sunduğu hizmetlerle dikkat çekiyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin en kapsamlı hayvan hastanesi olma özelliğine sahip olan merkez, sadece bölgeye değil Türkiye genelinde hayvancılıkla uğraşan birçok vatandaşa da çözüm sunuyor. Aynı zamanda Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvanların teşhis ve tedavisine yönelik hizmet veren tek Mobil Hayvan Hastanesine de ev sahipliği yaparak, kırsalda yaşayan hayvan yetiştiricilerine yerinde hizmet sunuyor.

Milletvekili Fırat ile Rektör Hacımüftüoğlu'na ziyaretleri sırasında Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Aktaş ile Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ediz Kağan Özgen ve Doç. Dr. Murat Genç eşlik etti. Heyet, hastane içerisinde yer alan muayene odalarını, klinikleri ve ameliyathaneleri gezerek burada yürütülen akademik, klinik ve saha çalışmaları hakkında yetkililerden kapsamlı bilgi aldı.

Ziyaret esnasında, hayvan sağlığı alanında verilen hizmetlerin niteliği, teknolojik altyapının güncelliği ve öğrencilerin uygulamalı eğitim olanakları da değerlendirildi.

Milletvekili Abdurrahim Fırat, hayvancılığın bölge ekonomisi açısından taşıdığı öneme değinerek bu tür sağlık merkezlerinin hayvancılık faaliyetlerine büyük katkı sunduğunu ifade etti. Rektör Hacımüftüoğlu ise Atatürk Üniversitesi olarak bilimsel bilgiyle sahadaki ihtiyacı bir araya getirdiklerini, Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin hem akademik eğitim hem de toplumsal hizmet açısından önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Ziyaret, karşılıklı değerlendirmelerin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ERZURUM