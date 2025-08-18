Hayvanları Koruma Toplantısı Yapıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, 'Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı' düzenlendi.

Bilecik İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile sivil toplum temsilcileri katıldı. Toplantıda, sokak hayvanlarının korunması, beslenmesi, rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alınırken, hayvan haklarının korunması konusunda kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi vurgulandı. Kurul toplantısında ayrıca, 2025 yılı içinde uygulanması planlanan projeler değerlendirilerek, mevcut sorunların çözümüne yönelik öneriler masaya yatırıldı.

Vali Sözer, hayvanların yaşam hakkının korunmasının yalnızca bir görev değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Tüm canlıların yaşam hakkına saygı göstermeliyiz. Bu konuda hepimize önemli görevler düşüyor" dedi.

Hayvan severler ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonun artırılması amacıyla düzenli olarak yapılan toplantıların, önümüzdeki dönemlerde de sürdürüleceği bildirildi. - BİLECİK