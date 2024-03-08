Hatay Muharip Gaziler Derneği\'nin Yeni Binasının Açılışı Gerçekleştirildi

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Depremde yıkılan Hatay Muharip Gaziler derneğinin yeni binasının açılışı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce yapı zara görmüştü. Hatay Muharip Gaziler Derneğinin eski Antakya Sokaklarında uzun yıllar boyunca çalışmalarını yürüttüğü binası da kullanılamaz hale gelmişti. Hatay Büyükşehir Belediyesinin depremde faaliyet binası yıkılan Hatay Muharip Gaziler Derneğine yer tahsis ettiği yeni dernek binasının açılışı gerçekleşti. Derneğin yeni binası, HBB ve Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğu işbirliğiyle Antakya Atatürk Parkı içerisinde bulunan alanda yeniden inşa edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi dernek binası için çevre düzenlemesi, peyzaj çalışması ve altyapı çalışmaları gerçekleştirerek gaziler için önemli desteklerde bulundu.

Açılışta konuşma yapan HBB Başkan Vekili Adnan Özkaya da her zaman kahraman gazilerin yanlarında olduklarını söyleyerek bundan sonraki süreç içerisinde de imkanları doğrultusunda destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Hatay Büyükşehir Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür ederek HBB Başkan Vekili Adnan Özkaya ile Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Şube Müdürü Abdullah Dağ'a plaket verdi. - HATAY