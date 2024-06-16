Hekim ve sağlık çalışanlarından Filistin için 'Sessiz Yürüyüş' - Son Dakika
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Yerel

Hekim ve sağlık çalışanlarından Filistin için 'Sessiz Yürüyüş'

Antalya'da Sessiz Hekimler Platformu, İsrail saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi. Hekimler ve sağlık çalışanları, Gazze'deki saldırıları kınayarak Filistin halkının yanında olduklarını gösterdi. Yürüyüşte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sonucunda ölenlerin sayısı ve yaralı sayısı da paylaşıldı. Sessiz Hekimler Platformu Üyesi Dr. Kevser Erdoğan, Gazze halkının direncini ve dayanışmasını takdir ettiklerini belirterek, gelecek yıllarda bayramlarını özgürce kutlamak istediklerini ifade etti.

16.06.2024 03:18
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Hekim ve sağlık çalışanlarından Filistin için 'Sessiz Yürüyüş'

ANTALYA - Gazze'de Müslümanlar, İsrail saldırılarının gölgesinde Kurban Bayramı'na girerken, Antalya'da Sessiz Hekimler Platformu düzenledikleri sessiz yürüyüş ile İsrail saldırılarını protesto etti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 37 bin 296'ya yaralı sayısı ise 85 bin 197'ye yükseldi. Antalya'da çeşitli hastane ve sağlık kuruluşlarında gören yapan hekim ve sağlık çalışanlarının oluşturduğu Sessiz Hekimler Platformu düzenledikleri sessiz yürüyüş ile saldırıları protesto etti. Muratpaşa Camii avlusunda başlayan ve Kapalıyol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde sona eren yürüyüşte hekimler "Hekimler ve Sağlık Çalışanları Filistin ve Gazze İçin; Terör, Soykırım ve İşgale Karşı Yürüyor" pankartı açtı.

Ellerinde Filistin ve Türkiye bayrakları bulunan grup adına konuşan Sessiz Hekimler Platformu Üyesi Dr. Kevser Erdoğan, İsrail'in on yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal ve zulüm 7 Ekim'den bu yana katlanarak devam ettiğini ve Gazze halkının ölümle, açlıkla, hastalıkla boğuştuğunu belirterek, "Bütün bu olanlara rağmen aylardır bizlere ve bütün dünyaya ders veren Gazze halkının imanını, cesaretini, sabrını hayranlıkla izliyoruz. Gazze bombalandı, bizim marka düşkünlüğümüz ortaya çıktı. Gazze bombalandı, bizim anlık heyecanlarla hareket ettiğimiz, boykota 3 ay bile devam edemediğimiz ortaya çıktı. Gazze bombalandı, eğitimin diplomadan ibaret olmadığı ortaya çıktı. Gazze bombalanınca anladık ki 'Birleşmiş milletler, NATO, insan hakları' hepsi oyundan ibaretmiş" dedi.

Erdoğan, "Gazze bombalanınca anladık ki 10 bin Müslüman çocuğun ölmesi 10 tane köpeğin ölmesi kadar değerli değilmiş. Boynu bükük geçen bayramlar yerine alnımız dik, göğsümüzü gere gere bayramlar yapmak istiyoruz. Gazze'deki, Kudüs'teki, Batı Şeria'daki kardeşlerimizle hep birlikte bayram yapmak istiyoruz. Gazze'deki kardeşlerimizin bu sene kurban kesmelerine gerek kalmadı, çünkü kendilerini kurban vermeye devam ediyorlar. Allah izin verirse seneye bayramımızı bayram gibi icra edeceğiz. Bu karanlık günleri zaferle atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hekim ve sağlık çalışanlarından Filistin için 'Sessiz Yürüyüş' - Son Dakika

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