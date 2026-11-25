Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu bölgesindeki Delihasanyurdu ve Değirmenpınarı çevresinde planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi bölge sakinlerince protesto edildi.

Mera alanlarının hayvancılık açısından hayati öneme sahip olduğunu belirten bölge sakinleri, projenin hayata geçirilmesi halinde hayvancılık, arıcılık, tarımsal üretim ve doğal yaşamın olumsuz etkilenebileceğini savundu.

Buluşmaya Kurşunlu ve Çevre Köyleri Kültür Sanat ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Ali Benli, Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gider, Söğüt Mahallesi Muhtarı İsmail Yaşar, Kızılmağara Mahallesi Muhtarı Aliseydi Dağaşan ile küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri, arıcılar, bal üreticileri ve bölge sakinleri katıldı.

"YARIN ÇOCUKLARIMIZA NE BIRAKACAĞIZ?"

Kurşunlu ve Çevre Köyleri Derneği Kültür Sanat ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Benli, yaptığı açıklamada, köylerde hayvancılığı sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, yatırımlar planlanırken bunların köylülerin geçim kaynaklarına etkisinin de ele alınması gerektiğini söyledi. Yatırımlara karşı olmadıklarını ifade eden Benli, "Bu yatırımlar yapılırken köylerin geçim kaynağı ne olacak? Hayvanlarımızı nerede otlatacağız? Yarın çocuklarımıza ne bırakacağız?" diye sordu.

Ortak meranın hem bugün hayvancılık yapan aileler hem de onların çocukları için taşıdığı önemi anlatan Benli, "Bizim için bu topraklar sadece bir arazi değil; burası bizim ekmeğimiz, emeğimizdir, geleceğimizdir" dedi.

Köylülerin, mera hakkında hangi işlemlerin yapıldığını ve bundan sonra ne planlandığını bilmek istediğini belirten Benli, "Önce bu arazilerin durumu araştırılsın, yapılan işlemler ve planlar açıklansın. Köylünün sesi duyulsun" diye konuştu.

"BURASI BİZİM GELECEĞİMİZ"

Kızılmağara Mahallesi Muhtarı Dağaşan da alanın 12 köyün ortak merası olduğunu belirtti. Köylülerin geleceğe dönük en önemli yatırımlarından birinin bu topraklarda sürdürdükleri hayvancılık olduğunu dile getiren muhtar, "Burası bizim geleceğimiz" dedi.

Mera ve orman alanlarını koruyan kuralların katı olduğunu aktaran Dağaşan, bu kuralların bölgede nasıl uygulandığını sorguladı. Meranın bir gecede Hazineye devredildiğini, ardından şirketlerin kullanımına verildiğini iddia eden muhtar, köylülerin ortak kullandığı arazinin müteahhitlerin ve şirketlerin çıkarına değerlendirildiğini ileri sürdü.

"KARŞI TARAFTA MERMER OCAĞI KURULDU"

Söğüt Mahallesi Muhtarı Yaşar ise köylerde hayvancılığa yönelenlerin bulunduğunu, meranın halen hayvanlarını otlatan yetiştiriciler kadar bu işe başlamak isteyenler için de önemli olduğunu söyledi.

Meranın karşı tarafında mermer ocağı kurulduğunu belirten Yaşar, o dönemde arazilerinin bir bölümünün kamulaştırıldığını söyledi. Bölge halkının yatırımlara karşı olmadığını ifade eden Yaşar, itirazlarının hayvanlarını otlattıkları ortak alanın bir şirketin kullanımına verilmesine yönelik olduğunu kaydetti.

YETİŞTİRİCİLER KARARDAN VAZGEÇİLMESİNİ İSTEDİ

Bölgede üretim yapan vatandaşlar da tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirtti. Yetiştiriciliği kendi köylerinde sürdürmek için uğraştıklarını anlatan üreticiler, proje hayata geçerse hayvanlarını otlatmakta güçlük çekeceklerini ve geçimlerinin tehlikeye gireceğini söyledi. Seslerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyurmak istediklerini belirten yetiştiriciler, ortak merayı kullanmaya devam edebilmek için karardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.