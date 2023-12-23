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Hekimlerden insanlık adına "sessiz yürüyüş" - Son Dakika
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Hekimlerden insanlık adına "sessiz yürüyüş"

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanlarının beyaz önlükleriyle başlattığı "Sessiz Yürüyüş" programları devam ediyor.

23.12.2023 - 16:09,
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- Hekimlerden insanlık adına "sessiz yürüyüş"

ERZURUM - Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanlarının beyaz önlükleriyle başlattığı "Sessiz Yürüyüş" programları devam ediyor.

Erzurum'da yoğun kar yağışına rağmen Havuzbaşı Kent meydanında toplanan hekimler ve sağlık çalışanları, Filistin'de yaşanan drama dikkat çekerek İsrail'i kınadı.

Basın açıklamasında bulunan Dr. Sümeyye Kocaaslan, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe -Kilit harekatında dün bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerlere rahmet yakınlarına ve milletimize başsağlığı diledi.

Dr. Sümeyye Kocaaslan, tüm dünyadaki hekimler, sağlık çalışanları ve vicdan sahibi insanları harekete geçmeye davet ederek, "Sindirilmeyeceğiz. Sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız" dedi.

Açıklamanın ardından Erzurum Müftüsü Rüstem Can tarafından dua edildi.

Hekimlerden insanlık adına "sessiz yürüyüş"
Kaynak: İHA
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Filistin, Erzurum, İsrail, Terör, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Güncel, Son Dakika

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