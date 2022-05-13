Hemşirelere karanfilli kutlama - Son Dakika
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Hemşirelere karanfilli kutlama

13.05.2022 11:21
Hemşirelere karanfilli kutlama

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Doğanşehir'de bulunan sağlık kuruluşlarını ziyaret edip hemşirelere karanfil dağıttı.

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Doğanşehir'de bulunan sağlık kuruluşlarını ziyaret edip hemşirelere karanfil dağıttı. 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası ve 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla hemşirelerin gününü kutlayan Zelyurt, işlerinde kolaylıklar diledi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, beraberinde Belediye Meclis Üyesi Nafiz Aktan, AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Ali Doğan ve Hastane Sağlık Müdürü Haluk Baktemur, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası ve 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü münasebetiyle Doğanşehir Devlet Hastanesi ve Mehmet Küçük Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Başkan Zelyurt, hemşirelere karanfil takdiminde bulunarak çalışmalarında kolaylıklar diledi. Hemşirelik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu dile getiren Zelyurt, " Hemşire aklıyla bakar, Yüreğiyle hisseder, Bilgisiyle hayat verir. Sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen, gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan, sağlık sektörünün vazgeçilmezi hemşirelerimizi Bizlerde Dünya Hemşireler Günü vesilesiyle ilçemizde görev yapan hemşirelerimize karanfil takdim ederek, görevlerinde kolaylıklar diledik. Kıymetli hemşirelerimiz, iyi ki varsınız. Gününüz kutlu olsun" dedi. - MALATYA

Hemşirelere karanfilli kutlama
Hemşirelere karanfilli kutlama
Hemşirelere karanfilli kutlama
Hemşirelere karanfilli kutlama

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Doğanşehir, 18 mayıs, Malatya, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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