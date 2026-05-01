Hıdrellez ateşi Kültürpark\'tan yükselecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hıdırellez coşkusunu Kültürpark'ta yaşatacak. 5 Mayıs'ta yapılacak renkli etkinlikler, baharın enerjisini kente yayacak.

İzmir'de baharın habercisi Hıdırellez, bu yıl da İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla coşkulu bir programla kutlanacak. Kentin simge alanlarından Kültürpark'ta düzenlenecek etkinlikler, 5 Mayıs akşamı İzmirlilere unutulmaz bir bahar atmosferi yaşatacak. 5 Mayıs'ta çim alanda saat 19.00'da başlayacak etkinlikler, saat 23.00'te Hıdırellez ateşi etrafında gerçekleşecek dans performansı ile son bulacak. Kutlama kapsamında Turan Mamay şefliğinde Düm Tek Şenlik Var Ritim Topluluğu konseri, Çılgın Cemal Konseri ve Auraks Dans Ekibi gösterisi, Tepecik Müzisyenler Derneği ve Fulya Atıl konseri, Rumeli Orhan Kemal konseri düzenlenecek. Ardından Hıdırellez ateşi yakılacak ve ateş etrafında Roman Ateşi Dans Performansı sahnelenecek. - İZMİR