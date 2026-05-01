Hıdrellez ateşi Kültürpark'tan yükselecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hıdrellez ateşi Kültürpark'tan yükselecek

Hıdrellez ateşi Kültürpark\'tan yükselecek
01.05.2026 15:45  Güncelleme: 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hıdırellez coşkusunu Kültürpark'ta yaşatacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hıdırellez coşkusunu Kültürpark'ta yaşatacak. 5 Mayıs'ta yapılacak renkli etkinlikler, baharın enerjisini kente yayacak.

İzmir'de baharın habercisi Hıdırellez, bu yıl da İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla coşkulu bir programla kutlanacak. Kentin simge alanlarından Kültürpark'ta düzenlenecek etkinlikler, 5 Mayıs akşamı İzmirlilere unutulmaz bir bahar atmosferi yaşatacak. 5 Mayıs'ta çim alanda saat 19.00'da başlayacak etkinlikler, saat 23.00'te Hıdırellez ateşi etrafında gerçekleşecek dans performansı ile son bulacak. Kutlama kapsamında Turan Mamay şefliğinde Düm Tek Şenlik Var Ritim Topluluğu konseri, Çılgın Cemal Konseri ve Auraks Dans Ekibi gösterisi, Tepecik Müzisyenler Derneği ve Fulya Atıl konseri, Rumeli Orhan Kemal konseri düzenlenecek. Ardından Hıdırellez ateşi yakılacak ve ateş etrafında Roman Ateşi Dans Performansı sahnelenecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hıdrellez ateşi Kültürpark'tan yükselecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 16:26:49. #7.13#
SON DAKİKA: Hıdrellez ateşi Kültürpark'tan yükselecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.