Vali Baruş Hınıs\'ta Jandarma Binası Açılışı Yaptı

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Hınıs ilçesinde gerçekleştirdiği program kapsamında bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Kaymakamlık ve belediye ziyaretlerinin ardından Vali Baruş, Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılış programına Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, Hınıs Belediye Başkanı Serdal Şan, askeri personel, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Jandarma teşkilatımız huzurun ve güvenliğin teminatıdır"

Açılış programında konuşan Vali Aydın Baruş, Jandarma Teşkilatının köklü geçmişi ve fedakar görev anlayışıyla milletin huzur ve güvenliği için önemli bir görev üstlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Jandarma Teşkilatımız; köklü bir geçmişe, büyük bir sadakat ruhuna ve milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan Jandarma Teşkilatımız; ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Erzurum'umuzda ve Hınıs'ımızda da huzurun, güvenliğin ve kamu düzeninin teminatı olmaya devam etmektedir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu yeni hizmet binası yalnızca betonarme bir yapı değil; aynı zamanda devletimizin vatandaşına verdiği değerin, güvenlik hizmetlerine verdiği önemin ve güçlü kamu hizmeti anlayışının somut bir göstergesidir. 1978 yılında hizmete alınan mevcut hizmet binamız, uzun yıllar boyunca fedakarca görev yapan jandarma personelimize ev sahipliği yapmış, milletimize önemli hizmetler sunmuştur. Ancak zaman içerisinde artan ihtiyaçlar ve değişen hizmet standartları doğrultusunda daha modern, daha donanımlı ve vatandaş odaklı bir hizmet binasının gerekliliği ortaya çıkmıştır."

"Hınıs önemli yatırımlar kazandı"

Vali Baruş, Hınıs'ın son yıllarda önemli kamu yatırımlarıyla gelişim gösterdiğini belirterek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi: "Bugün Hınıs ilçemizde İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binamızın açılışı vesilesiyle bir aradayız. Bu yatırımın ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hınıs ilçemiz, il merkezimize uzak bir mesafede bulunmasına rağmen vatandaşlarımızın gayreti, yerel yönetimlerimizin çalışmaları ve kamu kurumlarımızın koordinasyonuyla her geçen gün daha güzel bir görünüme kavuşmaktadır. Daha önce devlet hastanemizin, Adalet Sarayı'mızın yapılmasıyla birlikte ilçemiz önemli yatırımlar kazanmış; Büyükşehir Belediyemizin yol, kaldırım ve çevre düzenlemeleriyle de ilçemizin fiziki altyapısı güçlenmiştir. Biz istiyoruz ki Hınıs'taki vatandaşlarımız da şehir hayatının tüm imkanlarından en iyi şekilde faydalansın. Kamu hizmetlerinden yararlanırken karşılaştıkları fiziki şartlar daha modern, daha güvenli ve daha nitelikli hale gelsin. Bu anlayışla İçişleri Bakanlığımızın yatırım programı kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binamızın yapımını tamamlayarak bugün açılışını gerçekleştiriyoruz."

"Helikopter pisti sağlık hizmetlerine katkı sağlayacak"

Yeni hizmet binasıyla birlikte oluşturulan müştemilat ve helikopter pistinin ilçeye farklı alanlarda da katkı sağlayacağını ifade eden Vali Baruş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Karayoluna indirilen helikopterimiz artık Jandarmamızın helikopter pistine rahat bir şekilde iniş yapabilecek ve buradan vatandaşlarımızı, acil sağlık ihtiyacı olan vatandaşlarımızı il merkezindeki hastanelerimize ulaştıracaktır. Bu anlamda Jandarma binamızın müştemilatının yapılması ilçemize farklı alanlarda da katkı sağlamış olacaktır. Devletimizin gücü sadece yaptığı yatırımlarla değil, vatandaşına hissettirdiği güven duygusuyla da anlam kazanmaktadır. Bizler de insanımızın huzurunu, güvenliğini ve kamu hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmasını temel önceliklerimiz arasında görüyoruz."

"Devletimizin güçlü iradesinin göstergesidir"

Vali Baruş, konuşmasının devamında devletin vatandaş odaklı hizmet anlayışına vurgu yaparak şunları kaydetti: "Devletimizin vatandaşına sunduğu her yatırım, yalnızca bir bina ya da fiziki bir eser değildir. Aynı zamanda devletimizin vatandaşına verdiği değerin, hizmet anlayışının ve güçlü iradesinin bir göstergesidir. Hınıs'ımızın gelişmesi, kalkınması ve daha yaşanabilir bir ilçe haline gelmesi adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu vesileyle yeni hizmet binamızın Hınıs ilçemize, Erzurum'umuza ve Jandarma Teşkilatımıza hayırlı olmasını bir kez daha diliyorum. Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasını sağlayan İçişleri Bakanlığımıza, Jandarma Genel Komutanlığımıza, yüklenici firmamıza, mühendisinden işçisine kadar emek veren herkese ve tüm Jandarma Teşkilatı personelimize, ilimizde görev yapan değerli kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

Şehitler ve gaziler anıldı

Konuşmasının sonunda Jandarma Teşkilatının fedakarlıkla görev yaptığını vurgulayan Vali Baruş, şu ifadelerle konuşmasını tamamladı: "Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, insanımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden vazifeye koşan; gerektiğinde varlığını ülkemizin huzuru ve kardeşliği için siper eden Jandarma Teşkilatımızın yiğit mensuplarına ve ilimize hizmet eden tüm jandarma personelimize bu vesileyle ilimiz halkı adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Görevleri uğruna gece gündüz demeden fedakarca çalışan kahraman jandarmamıza üstün muvaffakiyetler diliyor; aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise minnet ve şükranla yad ediyorum."

Konuşmaların ardından Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığı açılışı dualarla gerçekleştirildi. - ERZURUM