 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hırsız, evde değerli eşya bulamayınca minibüsü çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hırsız, evde değerli eşya bulamayınca minibüsü çaldı

Osmaniye'de bir hırsız, hırsızlık için girdiği evde değerli eşya bulamayınca park halindeki minibüse ait anahtarı alarak minibüsü çaldı. Polis, kamera ve görüntü incelemesi sonucunda hırsızı tespit ederek suçüstü yakaladı. Hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi ve çalınan minibüs sahibine teslim edildi.

03.02.2024 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evi soymaya gelen hırsız, değerli eşya bulamayınca anahtarla minibüsü çaldı...O anlar kamerada

OSMANİYE - Osmaniye'de hırsızlık için girdiği evde değerli eşya bulamayan hırsız, park halindeki minibüse ait anahtarı alarak minibüsü çaldı.

Osmaniye, Dumlupınar Mahallesinde tek katlı eve giren hırsız evde çalacak değerli eşya bulamadı. Evde kapının önünde park halinde durna minibüse ait anahtarı fark eden hırsız, aracın anahtarıyla minibüsü çaldı. Evin önünde minibüsün olmadığını fark eden araç sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler saha ve fiziki takip sonucu 56 kamera ve 180 saatlik görüntü incelemesinin ardından kısa sürede minibüsü çalan şahsın Batuhan A. olduğunu tespit etti. Batuhan A. 'nın çaldığı minibüsle, Gaziantep istikametine kaçarken aracın arıza yapması sonucu yolda kaldığını ve kendi aracı olduğunu söyleyerek çekici yardımı ile tamir ettirmek için Osmaniye sanayisine getirdiğini öğrenen ekipler minibüsü tamire bıraktığı sırada suç üstü yakaladı.

Batuhan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan minibüs sahibine teslim edildi.

Hırsız, evde değerli eşya bulamayınca minibüsü çaldı
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Dumlupınar, Osmaniye, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hırsız, evde değerli eşya bulamayınca minibüsü çaldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 11:19:46. #1.11#
SON DAKİKA: Hırsız, evde değerli eşya bulamayınca minibüsü çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement