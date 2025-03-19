Hırsız Kameralarla Yakalandı - Son Dakika
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Hırsız Kameralarla Yakalandı

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İzmir'de iş yerlerinden hırsızlık yapan A.E. polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

19.03.2025 10:46
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İş yerlerine dadanan eşya hırsızı kameralar sayesinde bulundu

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde 3 ayrı iş yerinden hırsızlık eylemi gerçekleştiren şüpheli, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonucu yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

16 Mart günü Bornova ilçesinde bulunan 3 ayrı iş yerindeki hırsızlık olayı ile ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin A.E. olduğunu belirledi. Hırsızlık şüphelisi A.E., belirlenen adresine gerçekleştirilen operasyonla ertesi gün yakalanarak gözaltına alındı. Adresinde yapılan aramalarda ele geçirilen eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hırsız Kameralarla Yakalandı - Son Dakika

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