Kütahya Hisarcık'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde şehitler için mevlit okutuldu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 251 kişi için Merkez Çarşı Camii'nde öğle namazı sonrası mevlit programı düzenlendi. Programda, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol ve din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak ilahiler ve mevlit okundu, dualar edildi. - KÜTAHYA