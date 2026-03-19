Hisarcık'ta 'Holo' Geleneği Yaşatıldı
Hisarcık'ta 'Holo' Geleneği Yaşatıldı

19.03.2026 17:22
Çocuklar, Ramazan Bayramı öncesi 'Holo' geleneği ile şeker ve harçlık topladı.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde bir araya gelen çocuklar asırlardır Ramazan Bayramı arifesinde sürdürülen 'Holo' geleneğini yaşatarak, şeker ve harçlık topladı.

Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Muammer Demir'in organize ettiği etkinlik kapsamında Yenidoğan Parkı'nda toplanan ve 'Holo' diye bağıran çocuklara vatandaşlar tarafından şeker, çikolata, kek ve para dağıtıldı. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş da çocuklara çikolata dağıttı. Çocuklar daha sonra gruplar halinde ellerinde poşetlerle 'Holo' diye bağırarak ev ve iş yerlerinden şeker, çikolata, kek ve para topladı. Muhtar Muammer Demir, ilçede uzun yıllardan beri sürdürülen, bayramların ve bereketin temsili olan 'Holo' geleneğini yaşattıklarını belirterek, "Yenidoğan Parkı'nda düzenlediğimiz, geçmişten geleceğe uzanan en güzel değerlerimizden biri olan Holo etkinliğimize katılan çocuklarımıza, katkıda bulunan halkımıza ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kadim gelenek inşallah uzun yıllar sürdürülecek" dedi.

Haber-Kamera: Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya),

Kaynak: DHA

Yerel, Son Dakika

