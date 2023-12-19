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Hisarcık'ta Kudüs konferansı düzenlendi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Müftülük tarafından 'Mahzun Kalplerin Esir Şehri Kudüs' başlıklı konferans düzenlendi. Konferansta Mescid-i Aksa ve çevresinin mübarek olduğu vurgulanarak, İsrail zulmünün son bulması için boykot çağrısı yapıldı.

Hisarcık\'ta Kudüs konferansı düzenlendi
19.12.2023 - 11:02,
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Müftülük tarafından "Mahzun Kalplerin Esir Şehri Kudüs" başlıklı konferans düzenlendi.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen konferansa Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çümen, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, daire amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında Müezzin Ramazan Öğmen ve İmam Hatip Hasan Hüseyin Kırlı Kur'an-ı Kerim ve ilahi okudular.

Açılışta bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, "Hisarcık İlçe Müftülüğü olarak Filistinli kardeşlerimize destek çıkmak, Mescid-i Aksa ve Kudüs bilincinin gençlerimizde, halkımızda daha belirgin olarak ortaya çıkması ve İsrail zulmünün daha iyi anlaşılması için konferans düzenledik" dedi.

Konferansın konuşmacısı İmam Hatip Yenal Şemsettin Yıldırım, katılımcılara "Mahzun Kalplerin Esir Şehri Kudüs" isimli sunumu görsellerle anlattı.

Konferansta Mescid-i Aksa ve çevresini Allah-ü Teala tarafından mübarek kılındığı bu vesileyle Müslümanların buraya sahip çıkması gerektiği, şu anda yapılan zulmün ve savaşın bitmesi için İsrail ürünlerinin boykot yapılması gerektiği anlatıldı. Ayrıca maddi ve manevi yardımlarla onlara destek olunması hususları üzerinde duruldu.

Program sonunda Manevi Danışman Şamil Demir hatim duası yaptı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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