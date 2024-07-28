Hitit Rallisi Keçiören\'de Başladı

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Türkiye otomobil sporları tarihinin en önemli yarışlarından biri olan Hitit Rallisi, 3 yıllık aradan sonra 48. kez Keçiören'de verilen startla başladı.

10 aracın boy gösterdiği organizasyon Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi, Kahramankazan Belediyesi, Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK), Petlas, ANGİAD,TÜRSAB ve Orange Fox'un katkıları ile düzenleniyor.

İlk etap seyircili gerçekleşti

Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kalaba Kent Meydanı'na kurulan etapla heyecanı doruğa çıkaran 48. Hitit Rallisi'nin start seremonisi gerçekleştirildi. Rallinin ilk start anonsu Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Emir Can Tunç ve Atila Zorlu tarafından yapıldı. Motor sporları sevenleri bir araya getiren rallide araçların çıkardığı sesler unutulmaz anlar yaşatırken, pilotlar ve yardımcı pilotlar sırayla start noktasına gelerek isimleri anons edildi. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki etapta seyirciler ralli heyecanını doyasıya yaşadı.

Dereceye giren pilotlara ödül verilecek

48. Hitit Rallisi'nde, Keçiören-Yenimahalle-Çubuk-Kahramankazan ilçelerini kapsayan 79,75 kilometrelik özel etaplar kat edilecek. 2 gün sürecek yarışın tamamlanmasıyla dereceye giren pilotlara ödül verilecek. - ANKARA