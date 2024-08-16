Hizbullah, İsrail'i tehdit eden yer altı tünellerinin görüntülerini yayınladı - Son Dakika
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Yerel

Hizbullah, İsrail'i tehdit eden yer altı tünellerinin görüntülerini yayınladı

Hizbullah, İsrail\'i tehdit eden yer altı tünellerinin görüntülerini yayınladı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde bulunan devasa yer altı tünellerinin videosunu yayınlayarak İsrail'e göz dağı verdi. Tünellerde füze yüklü kamyonların yer aldığı görüntülerde, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın sert mesajları da yer aldı.

16.08.2024 14:57
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Devasa yer altı tünellerinin görüntüleriyle İsrail'i tehdit eden Hizbullah, "İsrail, Lübnan'a bir savaş dayatırsa hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalacaktır. Bizimle savaş Lübnan sınırından Ürdün sınırına, Kızıldeniz'e, Kiryat Şmona'dan Eliat'a kadar tüm Filistin'e kadar yayılacaktır" açıklamasını yaptı.

Lübnan'ın güneyinde sık sık İsrail ile çatışma halinde olan Hizbullah, yer altı tünellerinin videosunu yayınladı. Hizbullah, devasa tünellerden geçen füze yüklü kamyonların yer aldığı görüntülerle İsrail'e göz dağı verdi. Hizbullah'ın Imad 4 adını verdiği tünellerin içinin özel olarak tasalandığı anlaşılan görüntülerde, tünellerin geniş olması dikkat çekti. Hizbullah görüntülerde yer verdiği "Bugün Lübnan'daki direnişin elindeki silah, ekipman, kabiliyet, kadrolar, uzmanlık ve deneyim, ayrıca inanç, kararlılık ve irade hiç olmadığı kadar güçlü. Bu hedefler ve koordinatları bizim elimizde. Bu füzeler son derece gizlilik için yerleştiriliyor, konuşlandırılıyor ve hedeflere odaklanıyor. Direniş artık hassas ve hassas olmayan füzelere ve silah kapasitesine sahip. İsrail, Lübnan'a bir savaş dayatırsa İsrail hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalacaktır. Bizimle savaş Lübnan sınırından Ürdün sınırına, Kızıldeniz'e, Kiryat Shmona'den Eliat'a kadar tüm Filistin'e kadar yayılır" ifadeleri ile İsrail'e sert mesaj verdi.

Görüntülerde, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın sesi de duyulabiliyor. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hizbullah, İsrail'i tehdit eden yer altı tünellerinin görüntülerini yayınladı - Son Dakika

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