Hizbullah'tan İHA ile İsrail Tankına Saldırı

09.05.2026 18:59
Hizbullah, Lübnan'ın Tyre bölgesinde İsrail tankına insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.

Hizbullah, İsrail'in işgal ettiği Lübnan'ın Tyre bölgesinde İsrail ordusuna ait bir mevzide bulunan Merkava tankına düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının görüntülerini paylaştı.

İsrail'in Lübnan ile yürürlükteki ateşkese rağmen ülkeye yönelik işgali sürerken Hizbullah, İsrail ordusuna ait unsurları hedef almaya devam ediyor. Hizbullah, dün Lübnan'ın Tyre bölgesinde, İsrail sınırına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Alma eş-Şaab köyü yakınlarında yeni kurulan bir İsrail askeri mevziyi insansız hava aracıyla hedef aldı. Saldırıya ilişkin görüntüler ise bugün kamuoyuyla paylaşıldı. Yayınlanan görüntülerde, İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının hedef alındığı anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca tankın içindeki bir İsrail askerinin panik halinde araçtan çıkarak saldırıdan kaçmaya çalıştığı görüldü. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

