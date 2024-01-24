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HKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Özler Çakır - Son Dakika
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HKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Özler Çakır

Halkın Kurtuluş Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Özler Çakır oldu. Çakır, 'Halk için halkla birlikte' yönetim anlayışıyla geliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adayım' dedi. HKP İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak ise 'Belediyeleri rant kapısı olmaktan kurtaracağız' ifadelerini kullandı.

HKP\'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Özler Çakır
24.01.2024 - 17:31,  Güncelleme: 17:39
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Halkın Kurtuluş Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Özler Çakır oldu. Çakır, "'Halk için halkla birlikte' yönetim anlayışıyla geliyoruz" dedi.

Yerel seçimler için partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. HKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Özler Çakır oldu. İzmir İl Seçim Kurulu'na başvurusunu yapan Çakır, "İnsana, kadına, gençliğe, çocuğa, işçiye, köylüye, hayvana, bitkiye ve doğaya dost bir yaşamı 'halk için halkla birlikte' yönetim anlayışıyla inşa etmek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adayım" dedi.

Çakır, "HKP olarak üstleneceğimiz yerel yönetim anlayışında temel parolamız; devleti halktan değil, halkı devletten üstün tutacak bir yönetim anlayışı olacaktır. Bunun için temel parolamız ise; örgütlü halktır. İzmir'i bir kadın devrimci sevgisi ve şefkatiyle kucaklayacağım" diye konuştu.

HKP İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak ise "Belediyeleri rant kapısı olmaktan kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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