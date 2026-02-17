Hobi Olarak Başladı, Meslek Haline Getirdi - Son Dakika
Hobi Olarak Başladı, Meslek Haline Getirdi

17.02.2026 11:26
Balıkesir'de Mustafa Zeybek, seyyar tavuk kümesi yaparak hobi dönüşen bir meslek sahibi oldu.

Sefer Talay

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bakkallık yapan Mustafa Zeybek seyyar tavuk kümesi yaptı.

Zeybek, hobi olarak başladığı kümes yapımcılığını bir adım daha ileri taşıyarak, gezdirilebilir tavuk kümesleri yapmaya başladı. Hacıahmet Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde tavuk kümesi yapan Zeybek, hobi olarak başladığı işi kazanç kapısına dönüştürdü.

Ürettiği kümeslerin altına tekerlek takan Zeybek, gezdirilebilir tavuk kümeslerinin tercih eldiğini belirterek, "Şu anda bu benim için bir meslek oldu artık. Hobi olarak yapıyordum. Geçim kaynağı gibi bir şey oldu bana. Elimden geliyor. Bu şekilde güzel oluyor. İnsanlar da beğeniyor" dedi.

Ali Benderli de, "Gezen tavuk yumurtasını seviyorum. Bu kümesi yaptırdım. Bahçenin neresi müsaitse orada dolaştırıyorum. Çok güzel. 7 tavuğum bir horozum var. Her gün 6-7 yumurta alıyorum. Çok memnunum. Gezen tavuk yumurtası hoşuma gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

11:44
