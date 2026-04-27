Hobiden ekonomik özgürlüğe

Düzce'nin üreten kadınları BELMEK'te hem sosyalleşiyor hem de kendi işinin patronu olmaya hazırlanıyor. 30 farklı branşta eğitim alan kadınların el emeği ürünleri, e-ticaret ve yeni satış platformlarıyla ekonomik değere dönüşmek için gün sayıyor.

Düzce Belediyesinin önemli mesleki eğitim projelerinden biri olan BELMEK, Aziziye Mahallesi'ndeki merkezinde yürüttüğü zengin eğitim yelpazesiyle özellikle kadınlardan yoğun ilgi görüyor. El sanatlarından kişisel gelişime, bilişimden müziğe kadar 30'u aşkın branşta eğitimin verildiği merkez; pastacılıktan iğne oyasına, seramikten çeşitli el işi türlerine kadar birçok alanda kursiyerlere kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor. Sadece bir eğitim yuvası olmakla kalmayan BELMEK, bünyesinde barındırdığı kadınlara özel spor salonuyla da sağlıklı yaşama ve sosyalleşmeye dair önemli bir ihtiyaca cevap veriyor.

Üreten kadınlara "e-ticaret ve satış platformu" müjdesi

Merkezde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve İl Müftüsü Osman Aydın ile kursiyerlerle bir araya geldi. Kursiyerlerin konserine eşlik edip pastacılık kursundaki kadınların taleplerini dinleyen Özlü, kurumlar arası iş birliğiyle kurs kapasitelerinin ve çeşitliliğinin artırılacağını belirtti.

Kadınların hobilerini iş fırsatına dönüştürmesini önemsediklerini vurgulayan Başkan Özlü, üretilen el emeği ürünlerin ekonomik değere dönüşmesi için planlanan çalışmaları da anlattı. Özlü, "BELMEK, özellikle hanım kardeşlerimizin hobilerini iş fırsatına dönüştürmesini, yeni ilgi alanlarını keşfetmesini ve en önemlisi sosyalleşmesini sağlıyor. Bu kursları hepsi çok seviyor, tabii onların memnuniyeti ve mutluluğu bizim performans kriterimizdir. Bu yüzden kurslarımızla ilgili her öneri ve talebi önemsiyoruz. Gerekli düzenlemeleri kurumlar arası iş birliği ile yapacağız. El emeği ürünleri meraklılarına ulaştırmak için de kursiyerlerimize e-ticaret eğitimi gibi bir çalışma düşünüyoruz. Millet Bahçesi içinde bir stant olabilir ya da online satış platformu kurmak üzere bir çalışma yapabiliriz. Üreten kadınların yeri BELMEK bizim için son derece önemli. Bu merkeze emek veren eğiticilerimizi ve kurslarımıza katılan tüm hanım kardeşlerimi kutluyor, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE