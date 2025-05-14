Hoca Ahmet Yesevi Anıldı - Son Dakika
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Hoca Ahmet Yesevi Anıldı

Hoca Ahmet Yesevi Anıldı

Düzce Üniversitesi'nde 'Türk Dünyası ve Hoca Ahmet Yesevi' programı gerçekleştirildi.

14.05.2025 18:59
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Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Türk Dünyası ve Hoca Ahmet Yesevi" başlıklı program gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, 2020-2024 Dönemi Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Düzce Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. İsmail Karagöz ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Rektör Nedim Sözbir, Hoca Ahmet Yesevi'yi anma amacıyla bir araya geldiklerini ifade ederek konferansta bilgi ve deneyimlerini paylaşacak Prof. Dr. Musa Yıldız'a teşekkür etti. Köklerimizi tanımanın, ortak kültürel mirasımızı anlamanın ve bunu gelecek nesilleri aktarmanın önemli bir görev olduğunu belirten Rektör Sözbir, "Bu mirasın güçlü temsilcilerinden Hoca Ahmet Yesevi'yi tanımak ve anlamak üzere bir aradayız. Hoca Ahmet Yesevi, sadece yaşadığı döneme değil, asırlar boyunca Türk-İslam dünyasına yön vermiş büyük gönül ve hikmet insanıdır. 'Bilim ve hizmet birlikte olursa insan yükselir' sözü bizlere ışık tutmaya devam etmektedir" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Konferansını vermek üzere kürsüye davet edilen Prof. Dr. Musa Yıldız, Türk dünyasının 10 milyon metrekareden büyük alana yayıldığına işaret ederek, Orta Asya yerine Türk-İslam medeniyetinin hayat bulduğu coğrafya anlamına gelen Türkistan kavramının kullanılmasının daha doğru olduğunu vurguladı.

Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü'nün Hoca Ahmet Yesevi'yi tanıtan önemli bir tarihçi ve edebiyatçı olduğunu ifade eden Yıldız, daha sonra Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatıyla ilgili bilgiler paylaşarak konuşmasına devam etti. Dinimizdeki ihsanı öğreten ilk şahsiyetin Hoca Ahmet Yesevi olduğunu söyleyen Yıldız, O'nun vaktinin üçte birini ibadet ve zikirle, üçte birini talebelerine zahiri ve batıni ilimler öğretmekle, kalan üçte birini ise geçimini sağlamak üzere çalışmakla geçirdiğini sözlerine ekledi.

Hoca Ahmet Yesevi'nin Türkçe konusunda derin hassasiyeti olduğunu dile getiren Yıldız, eserleri hakkında değerlendirmelerde bulunarak sözlerini sonlandırdı. Program, hediye ve belge takdimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hoca Ahmet Yesevi Anıldı - Son Dakika

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