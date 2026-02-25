Hocalı şehitleri 34. yılında Kars\'ta anıldı

Ermeniler tarafından 26 Şubat 1992'de gerçekleştirilen Hocalı Katliamı'nın 34. yıldönümü, Kars'ta düzenlenen törenle anıldı.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu ve Kafkas Üniversitesi işbirliğiyle, Kafkas Üniversitesi Haydar Aliyev Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Hocalı Şehitlerini anma etkinliği, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından, katliamda hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okundu ve Hocalı katliamı anlatan video gösterisi yapıldı.

Etkinlikte konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu, "Zamin Aliyev, "Hocalı soykırımından 34 yıl geçti. 1992 yılının 26 Şubat'ında Hocalı işgal edilirken Ermeniler, şehre girerken Ermenistan silahlı kuvvetleri, Sovyetler Birliğinin yardımıyla birlikte şehre girmişler ve sivillere karşı soykırım yapmışlar. 106 kadın, 61 çocuk, 70 yaşlı üzere 613 kişi katledildi. Ellerinde silah olmayan insanlar katledildi. Bin 275 kişi rehin alındı. Rehin alınlardan 150 kişinin bugüne kadar akıbeti belli olmadı" dedi.

Daha sonra söz alan Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, "26 Şubat 1992 yılında tüm dünyanın gözü önünde 613 can, bunların içerisinde kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da bulunmakta. Bir soykırıma uğradı. Üzerinden yıllar geçti 44 gün süren 2020 yılında gerçekleştirilen 2'inci Karabağ savaşında Allah'a şükürler olsun Azerbaycan işgal edilen toprakları geri alındı. Bundan sonra bu tür soykırımlarım olmaması için bölgede güçlü olmak zorundayız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından program Hocalı katliamını anlatan fotoğraf sergisinin gezilmesiyle son erdi.

Programa; Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Ural, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - KARS