Bornova Belediyesi, Hocalı Katliamı'nın 32. yılında anma töreni düzenledi - Son Dakika
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Bornova Belediyesi, Hocalı Katliamı'nın 32. yılında anma töreni düzenledi

Bornova Belediyesi, Hocalı Katliamı\'nın 32. yılında anma töreni düzenledi

Bornova Belediyesi, Hocalı Katliamı'nın 32. yılında Azerbaycan Dostluk Parkı'nda anma töreni düzenledi. Törende, Hocalı'da hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı ve dua okundu. Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Taşer, acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti. Azerbaycanlı dernek başkanları da Bornova Belediyesine teşekkür ederek, Hocalı'da yaşananların bir soykırım olduğunu vurguladı.

27.02.2024 10:57  Güncelleme: 11:02
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Hocalı Katliamı'nın 32. yılında Karacaoğlan Mahallesi'ndeki Azerbaycan Dostluk Parkı'nda, Bornova Belediyesi tarafından anma töreni düzenlendi. Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Taşer, "Hocalıda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allahtan rahmet dilerken böylesi acıların bir daha  yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Bornova Belediyesi, Hocalı Katliamı'nın 32. yılında Karacaoğlan Mahallesi'ndeki Azerbaycan Dostluk Parkı'nda anma töreni gerçekleştirdi.  26 Şubat 1992 yılında Ermeniler tarafından yapılan katliamda yaşamını yitirenler için Hocalı Şehitleri Anıtına kırmızı karanfil bırakıldı, dua okundu. Saygı duruşu ile başlayan anmada İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı söylendi. Tören, Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, Birleşmiş Dünya Azerbaycanlılar Teşkilatı Derneği Başkanı Gürsel Özdemir, İzmir Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Eşref Tuna ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Törende yaptığı konuşmada 32 yıl önce yaşanan olaylarda 613 sivilin şehit olduğunu ve 2 bine yakın kayıp yaşandığını belirten Başkan Yardımcısı Taşer, "Hocalıda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allahtan rahmet dilerken böylesi acıların bir daha  yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Birleşmiş Dünya Azerbaycanlılar Teşkilatı Derneği Başkanı Gürsel Özdemir ve İzmir Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Eşref Tuna da kendilerini hiç bir zaman unutmayan Bornova Belediyesine teşekkür ederek, Hocalı'da yaşananların bir soykırım olduğunu ve bunu hiç bir zaman unutturmayacaklarını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Azerbaycan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bornova Belediyesi, Hocalı Katliamı'nın 32. yılında anma töreni düzenledi - Son Dakika

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