Hocalı şehitleri Kızılcahamam'da dualarla anıldı - Son Dakika
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Hocalı şehitleri Kızılcahamam'da dualarla anıldı

Hocalı şehitleri Kızılcahamam'da dualarla anıldı Kızılcahamam Belediyesi ve Azerbaycan Büyükelçiliği iş birliğiyle, Hocalı Özel Anıt Müzesi'nde Hocalı Katliamı'nın 33. yılı anma programı düzenlendi.

25.02.2025 18:26  Güncelleme: 18:29
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Hocalı şehitleri Kızılcahamam'da dualarla anıldı

ANKARA - Kızılcahamam Belediyesi ve Azerbaycan Büyükelçiliği iş birliğiyle, Hocalı Özel Anıt Müzesi'nde Hocalı Katliamı'nın 33. yılı anma programı düzenlendi.

Kızılcahamam Belediyesi ve Azerbaycan Büyükelçiliği iş birliğiyle, Hocalı Özel Anıt Müzesi'nde Hocalı Katliamı'nın 33. yılı anma programı düzenlendi. Törene, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Eldar Aliyev, Kızılcahamam Kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Acar, siyasi parti temsilcileri, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla Hocalı şehitleri yad edildi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Hocalı'da yaşanan vahşetin asla unutulmayacağını ve bu acının hala yüreklerde hissedildiğini vurguladı. Büyükelçilik Müsteşarı Eldar Aliyev ise, Hocalı şehitlerinin hatırasını yaşatmak için her yıl düzenlenen bu anma programlarının önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Hocalı Özel Anıtı'na karanfiller bırakarak anı defterine duygularını yazdı. Şehitlerimizin aziz hatırası dualarla ve rahmet dilekleriyle anıldı.

Kaynak: İHA

Kızılcahamam, Azerbaycan, Diplomasi, Yerel, Son Dakika

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