Hollanda Büyükelçisi Türkiye\'de Türk Kadınlarının Emek İşbirliği Anlaşması\'ndaki Rolünü Vurguladı

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta, Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 1964 'Emek İşbirliği Anlaşması'nın 60. Yıldönümü' kapsamında etkinlikler yapıldı. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde düzenlenen etkinliğe Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçisi H.E. Joep Wijnands de katıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesine gelen Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçisi H.E. Joep Wijnands ve beraberindeki heyet, Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekici ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Hollanda Büyükelçisi Bahadın beldesinde, Hollanda'ya çalışmaya giden ilk nesil Türk kadınlarının 'unutulmuş tarihini' sergileyen 'Kadın Türk Öncüleri' sergisinin açılışını yaptı. Öncülerin, kızlarının ve torunlarının öykülerini anlatan sergi, Hollanda'nın feminist dış politikasının dünya çapında cinsiyet eşitliğini teşvik etme amacıyla örtüştüğü kaydedildi.

"İlk gittiğimizde gençtik, hiçbir şey anlamadık, çalıştık"

Yurtdışına işçi olarak ilk giden kadınlardan biri olan Gülbahar Ünal, sergiyi gezdi, duygularını şöyle özetledi:

"1970 yılının beşinci ayının 5'inde yurt dışındaydık. Bizden önce gidenler trenle gitti, biz uçakla gittik, şansımız varmış. İlk gittiğimizde gençtik, hiçbir şey anlamadık, çalıştık. Margarinde çalıştım, kontratlı olarak gittik yağ firmasına. Zorluk çekiliyor tabii haliyle. Bir şey anlamıyorum bilmiyorsun, dil bilmiyorsun. O zaman Türkler fazla yoktu. Çok zorluk çektik."

"Türkiye, Hollanda gerçekten çok önemli bir partner birbirine"

Serginin açılışı öncesinde konuşan Büyükelçi Wijnands, şöyle dedi:

"Hollanda ile Türkiye'nin bağı asırlar öncesine dayanmakta, yüzyıllardır bir bağımız var. Bu siyasi bir bağ, tarihi bir bağ, yüzyılların kültürel bir bağımız var. Ama daha önemlisi bu bağlar aslında eğer insanlar birbirine sıcak olmazsa hiçbir anlamı yok. Yani bundan 60 yıl öncesi özellikle bayanların gurbetçi olarak aynı zamanda erkeklerin gurbetçi olarak gitmesi bu iki ülkenin arasındaki bağı biraz daha güzelleştirdi ve güçlendirdi. NATO boyutu var falan, Türkiye, Hollanda gerçekten çok önemli bir partner birbirine. Partnerlerin o bağları birlikte pekiştirmezsek insan sürekli bunu tazelemezse onun aslında hiçbir anlamı da kalmaz."

Büyükelçi ve beraberindekiler sergiyi gezdikten sonra, Gümüşkavak Mahallesindeki 'Umuda Yolculuk' heykelinin açılış törenine katıldı. Hollanda hükümetinin daveti üzerine 60 yıl önce Yozgat'tan Hollanda'ya giden kadınları onurlandırmak amacıyla tasarlandığı kaydedilen heykelein açılışında Büyükelçi, özellikle kadınlar tarafından sıcak ilgi ile karşılandı.

"Kadınaların Hollanda'nın ekonomisine olan katkısının altını çizmek istiyorum"

Türkiye'den giden gurbetçilerin, özellikle de kadınların, Hollanda ekonomisine büyük katkılarının bulunduğuna vurgu yapan Büyükelçisi Wijnands, şunları anlattı:

"Bu anıtın aslında sembolize ettiği çok güzel şey var. Aynı zamanda bayanların çok büyük bir rolü var Hollanda'yla Türkiye arasındaki bağı güçlendirmektedir. 1960'lı yıllarda özellikle bayanların, kendimi onların yerine koyduğumda bunun ne kadar zor ve güçlü olduğunu söylemek istiyorum. O bayanların Hollanda'nın ekonomisine olan katkısının da altını çizmek istiyorum."