Honaz Belediyesi'nden Üreticiye 15 Bin Fidan Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Honaz Belediyesi'nden Üreticiye 15 Bin Fidan Desteği

Geniş Video İzle

Honaz Belediyesi, üreticilere 15 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Bu fidanların yıllık gelirinin 500 milyon TL olacağı belirtildi. Başkan Kepenek, yerel tohum merkezinde ürettikleri sebze fidanlarının da diğer şehirlerle buluşturulacağını söyledi.

02.02.2025 09:57  Güncelleme: 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Honaz Belediyesinden üreticiye 15 bin fidan desteği

Başkan Kepenek Honaz Belediyesi'nin üreticiye 15 bin fidan desteğinde yıllık gelir 500 milyon olacağını belirtti

Başkan Kepenek;

"Dağıtacağımız 15 bin fidan desteğinden yıllık geliri 500 milyon TL olacak"

"Görev sürecimiz içinde her yıl 15 fidanı dağıtmaya devam edeceği"

"Yerel tohum merkezimizde yetiştirdiğimiz yaklaşık 4 milyon sebze fidanlarını halkımızla ve diğer şehirlerle buluşturuyoruz"

"Önümüzdeki hafta hayvan gübresi makinasını da Büyükşehir Belediyemiz bize teslim ediyor"

DENİZLİ - Honaz Belediyesi üreticiye destek için 15 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Kiraz, cennet hurması ve ceviz fidanları üretici ile buluştu. Fidan dağıtımının her sene devam edeceğini belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Üreticimize 15 bin fidan dağıtıyoruz. Yıllık geliri yaklaşık 500 milyon TL olacak. Çok değerli bir katkı olacak. Görev sürecimiz içinde her yıl 15 fidanı dağıtmaya devam edeceğiz. Yerel tohum merkezimizde yetiştirdiğimiz yaklaşık 4 milyon sebze fidanlarını halkımızla ve diğer şehirlerle buluşturuyoruz. Bir ülkenin, bölgenin kalkınması için ne gerekiyorsa yapıyoruz." dedi.

Honaz Belediyesi üreticiye destek olmaya devam ediyor. Honaz Belediyesi üreticiye destek için 15 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Kiraz, cennet hurması ve ceviz fidanları üretici ile buluşturan Honaz Belediyesi bölge ekonomisine ve üreticiye destek için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Fidan dağıtım törenine; Honaz Belediyesi Başkanı Yüksel Kepenek, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, örgüt üyeleri, üreticilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

"Dağıtacağımız 15 bin fidan desteğinden yıllık geliri 500 milyon TL olacak"

"Klasik belediyecilik anlayışından çıkarak, üreten ve üretimi destekleyen, bölgenin kalkınmasında önemli projelere imza atan yerel yönetim anlayışına evirilen bir Honaz Belediyesi oluşturduk. Üreticimize 15 bin fidan dağıtıyoruz. Yıllık geliri yaklaşık 500 milyon TL olacak. Çok değerli bir katkı olacak. Görev sürecimiz içinde her yıl 15 fidanı dağıtmaya devam edeceğiz. Yerel tohum merkezimizde yetiştirdiğimiz yaklaşık 4 milyon sebze fidanlarını halkımızla ve diğer şehirlerle buluşturuyoruz. Bir ülkenin, bölgenin kalkınması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğu, üretimin zorlaştığı günümüzde bizler de bütçemiz imkanlarından çiftçimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu konuda önemli projeler üreten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız da gebe düve, gübre, mazot desteği veriyor. Önümüzdeki hafta hayvan gübresi makinasını da Büyükşehir Belediyemiz bize teslim ediyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Kepenek açılışlar için müjdeleri tek tek söyledi

Son 1 ayda 10 açılış yapıldığını ve önümüzdeki günlerdeki projeleri de ifade eden Başkan Kepenek; "Birlikte kalkınacağız, mutlu bir ilçe oluşturacağız dedik. Belediyelerin kıskaç altında olduğu bu dönemde projeler üretiyoruz ve sizlerle buluşturuyoruz. Son 1 ayda 10 açılış yaptık. Pazar günü Ahıska Parkı ve Sosyal Tesisini açıyoruz. 2 bin kişilik bir kır düğün salonu, 10 bin metrekarelik parkı ile bölge insanının kullanabileceği bir sosyal tesisi de açacağız. Honaz Belediyesi gece gündüz çalışıyor. Bu çalışmalarda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımızdan önemli destek alıyoruz. Stadyumun yanında yapacağımız parkı 'Biz yaparız' dedi. Dağıttığımız fidanların bir an önce meyveleri ile bol kazançlar sağlamasını diliyorum" diye konuştu.

"Yüksel Başkanım ile birlikte güzel şeylere imza atıyoruz"

Vaatlerin hepsini tek tek gerçekleştirdiklerini ve Honaz Belediye Başkanı Kepenek ile birlikte güzel projelere imza attıklarını kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise "Yüksel Başkanım ile birlikte güzel şeylere imza atıyoruz. Bu şehirde üretmek isteyen, toprakla fideyi buluşturmak isteyenlerin yanı başında olacağımızı söylemiştik. Bu anlamda bugüne kadar pek çok güzelliği birlikte başardık. Tarımı, hayvancılığı ve turizmiyle şehrimizi ayağa kaldırma mücadelemizi sürdürüyoruz. Kent lokantalarımızla, tarımda fide gübre desteğimizle, hayvancılıkta yem desteğimizle, turizmde arama konferanslarımızla, emeklilerimize 'Emekli Evim', 65 yaş üstü vatandaşlarımıza tamir desteğiyle çalışıyoruz. Huzur ve mutluluğun hakim olduğu şehri oluşturacağız. Kimin ihtiyacı varsa yanında olacağız, kim üretmek istiyorsa omuz omuza olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yerel, Honaz, Son Dakika

Son Dakika Yerel Honaz Belediyesi'nden Üreticiye 15 Bin Fidan Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
09:06 TAG Otoyolu’nda korkunç kaza Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var
08:32 Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun
22:17 TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 11:20:41. #1.12#
SON DAKİKA: Honaz Belediyesi'nden Üreticiye 15 Bin Fidan Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.