Hopa'da Yol Çalışması Nedeniyle Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
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Hopa'da Yol Çalışması Nedeniyle Trafik Yoğunluğu

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Artvin'in Hopa ilçesinde devam eden viyadük ve yol çalışması nedeniyle Trabzon, Rize ve Hopa'dan Ardahan'a gitmek isteyenler trafik yoğunluğu ve bozuk yollara tepki gösteriyor.

28.06.2024 11:39  Güncelleme: 14:10
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesi sanayi mevkiinde devam viyadük ve yol çalışması nedeniyle Trabzon Rize ve Hopa'dan, Borçka, Şavşat, Ardanuç ve Ardahan'a gitmek isteyenler trafik yoğunluğu ve bozuk yollara tepki gösterdi. Hopalı Minibüs şoförü Cemal Altınkaya, "Burada yol çalışması var ve uzun zamandır çalışmaya yapıyorlar ama bir türlü bitmiyor, perişan bir haldeyiz" dedi.

Trabzon, Rize ve Artvin'den Ardahan'a geçiş yolu üzerinde bulunan Hopa sanayi sitesi yanındaki karayolunda devam eden viyadük ve yol çalışmasının ağır yürümesi bölgede yolu kullananları mağdur ediyor. Hopa merkezden mahallelere dolmuşçuluk yapan ve gün içerisinde sürekli bu yolu kullanan Hopalı dolmuş şoförleri duruma tepki gösterdi. Cemal Altınkaya, şunları söyledi:

"Hopa'da yaşıyorum, burası Artvin yolu üzerinde sanayi yanı, dolmuş duraklarının olduğu yer ve hemen karşıda hastane var. Bakın yol çalışması var uzun zamandır çalışmaya başladılar ama bu yol çalışması bir türlü bitmiyor. Yollarımızda yağmur yağdığı zaman çamur oluyor diğer zamanlarda ise toz ve toprak açıkçası perişan bir halde burası. Biz bunu yetkililere de söyledik hatta Hopa belediyesinden de bu konuda yardımda istedik yetkililere ulaşmak için ve aynı zamanda burada çalışanlara da söyledik ama hala burada çalışmalar ağır gidiyor. Birçok defa taleplerimizi ifade etsek de gördüğünüz gibi buradaki rezalet devam ediyor, ne zaman biteceğini de bilmiyoruz. Yetkililerden muhatap olacak kimsede tam olarak yok. Bazen yağmur yağıyor, yollarda çukur oluyor ve siz aşağı doğru giderseniz oradaki çukurları görürsünüz. Yağmur yağdığı zamanlarda arabalar gitmiyor, kuyruk oluşuyor. Kuyruk aşağıda yanmış köprü diyorlar ya oradaki ışıklardan başlıyor ve sanayiye kadar uzanıyor. Hastalarımız oluyor, köye gideceksiniz gidemiyorsunuz ve böyle saçma sapan bir duruma düştük ve bitmekte bilmiyor."

Kaynak: ANKA

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