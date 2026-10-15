Hopa'da zatürre hastası, küflü evde sağlık kurulu raporu olmadan destek bekliyor - Son Dakika
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Hopa'da zatürre hastası, küflü evde sağlık kurulu raporu olmadan destek bekliyor

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Hopa\'da zatürre hastası, küflü evde sağlık kurulu raporu olmadan destek bekliyor
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Artvin'in Hopa ilçesinde zatürre hastası bir kişi, rutubetten küf tutan evde yaşam mücadelesi veriyor. Sağlık kurulu raporu olmadığı için sosyal desteklerden yararlanamadığını söyleyen kişi, tedavi ve barınma şartlarının iyileştirilmesi için destek bekliyor.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesinde 74 yaşındaki annesiyle yaşayan zatürre hastası Özgür Yegen, rutubetten bazı yerleri küf tutan evde yaşam mücadelesi veriyor. Sağlık kurulu raporu bulunmaması nedeniyle destek alamadığını söyleyen Yegen, tedavi ve barınma şartlarının iyileştirilmesi için destek bekliyor.

Yegen, rutubet dolayısıyla bazı köşeleri küf tutan evinde ANKA muhabirine durumunu anlattı. Hopa Belediyesi'nde 2013-2014 yıllarında İŞKUR üzerinden çalıştığını anlatan Yegen, bu dönemde zatürreye yakalandığını, uzun tedavi sürecine rağmen sağlık sorunlarının devam ettiğini ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade etti.

Yaşadığı evin koşullarını gösteren Yegen, nem ve küfün sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Yegen, "Evdeki rutubet dış cepheye kaplama ve mantolama yapılmasından sonra ortaya çıktı. Kışın sürekli camları ve pencereleri açamıyorum. Hava sıcaklığı 20 derecenin altına düştüğünde ev soğuyor. Zaten ihtiyaçlarımı görene kadar yaklaşık bir saat geçiyor. Yemek hazırlamak da iki saati buluyor. Bu sırada terliyorum" dedi.

Doktorların, rutubetin ve nemin sağlık durumunu kötü etkilediğini söyleyen Yegen, sağlık kurulu raporu bulunmadığı için sosyal desteklerden yararlanamadığını belirtti. Kaymakamlığa durumunu ilettiklerini, mahalle muhtarının da kendisine yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Yegen, yapılan yardımların sınırlı kaldığını ifade etti.

Yegen, "Benim tek dileğim, terleme yollarımın kapatılması, kimyasal olmayan fitoterapi ilaçlarını alabilmem ve sağlık kurulu raporu çıkarabilmem. Sağlık kurulu raporum olmadığı için herhangi bir destek alamıyorum" dedi.

"74 YAŞINDAKİ ANNEM BANA DAHA NE KADAR BAKABİLİR?"

Annesinin de sağlık sorunları bulunduğunu belirten Yegen, günlük yaşamını sürdürebilmek için annesinin yardımına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Yegen, "Annem 74 yaşında ve o da hasta bir kadın. Bana daha ne kadar bakabilir? Biz kendi sağlığımızla mı uğraşalım, ihtiyaçlarımızı mı karşılayalım? Hangisiyle uğraşacağımızı şaşırdık" diye konuştu.

Annesinin aylık 30 bin lira emekli aylığı aldığını belirten Yegen, 8 bin lira kira, 1500 lira da aidat ödediklerini; faturalarla birlikte aylık harcamalarının 16 bin liraya ulaştığını, kalan parayla gıda ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını ifade etti.

Yegen, "Geriye kalan para bizim neyimize yetsin? Yiyeceğimize mi, içeceğimize mi, kullandığım kolonyaya mı, ıslak mendile mi? Ne için yeter bu para?" diye konuştu.

BARINMA VE TEDAVİ DESTEĞİ İSTEDİ

Yaşadığı koşulların iyileştirilmesini isteyen Yegen, tedavi olabilmek ve daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmek için yetkililerden destek beklediğini söyledi.

Yegen, "Şu şartlara bir bakın. Siz bu şartlarda, bu koşullarda, bu evde iyi olabilir misiniz? Durumumu vicdanınıza bırakıyorum. Beni anlamanızı, empati kurmanızı istiyorum. Birazcık vicdan, birazcık empati diyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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