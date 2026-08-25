Hopa Devlet Hastanesi için kritik uyarı: “Aynı anda sel, taşkın ve heyelan riski var” - Son Dakika
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Hopa Devlet Hastanesi için kritik uyarı: “Aynı anda sel, taşkın ve heyelan riski var”

Hopa Devlet Hastanesi için kritik uyarı: “Aynı anda sel, taşkın ve heyelan riski var”
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Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, AB destekli CLIMAAX-Güvenli Hopa Projesi kapsamında hazırlanan risk değerlendirme raporuna göre; sel, taşkın ve heyelan risklerinin aynı anda görüldüğü en kritik alanın Hopa Devlet Hastanesi ve çevresi olduğunu açıkladı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen CLIMAAX – Güvenli Hopa Projesi kapsamında hazırlanan risk haritalarına dikkati çekerek, "Bilimsel veriler ışığında hazırlanan çalışmaya göre; sel, taşkın ve heyelan risklerinin aynı anda görüldüğü en kritik alan, Hopa Devlet Hastanesi'nin bulunduğu bölge olarak belirlendi" ifadelerini kullandı.

Artvin'in Hopa ilçesinde 24 Ağustos 2015 tarihinde 11 yurttaşın hayatını kaybettiği sel felaketinin 11. yılında, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen CLIMAAX – Güvenli Hopa Projesi kapsamında hazırlanan risk haritalarına dikkat çekti.

Cihan, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Hopa Belediyesi'nin Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü CLIMAAX – Güvenli Hopa Projesi kapsamında ilçenin afet risklerini ortaya koyan kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Son 50 yıllık yağış verileri esas alınarak hazırlanan risk değerlendirme raporu, Artvin Çoruh Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bilim insanlarının katkılarıyla oluşturuldu. Çalışma kapsamında Hopa'nın önümüzdeki 50, 100 ve 500 yıllık yağış rejimlerine ilişkin projeksiyonlar hazırlanırken, ilçenin karşı karşıya olduğu afet riskleri de bilimsel yöntemlerle ortaya konuldu.

"HOPA DEVLET HASTANESİ VE ÇEVRESİNDE RİSK VAR"

Hazırlanan risk değerlendirme raporuna göre Hopa'da üç temel afet riski öne çıkıyor. Özellikle Sundura Deresi çevresinde sel ve taşkın riski, yüksek ve eğimli bölgelerde ise heyelan riski bulunuyor. Ancak raporda dikkat çeken en önemli sonuç, bu üç riskin aynı anda görülebildiği alanın Hopa Devlet Hastanesi ve çevresi olarak belirlenmesi oldu."

Cihan, 2015'teki sel falaketi nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşları özlem ve rahmetle andığını bildirdi. Hopa'da bir daha aynı acıların yaşanmaması için göreve geldikleri ilk günden itibaren dirençli bir kent oluşturma hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirten Cihan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Hopa Afet Eylem Planımızı oluşturduk. Ardından Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiğimiz Güvenli Hopa Projesi kapsamında kentimizin risk haritasını hazırladık. Bilim insanlarının katkılarıyla hazırlanan bu çalışma bize Hopa'nın karşı karşıya olduğu riskleri çok daha net biçimde gösterdi. Yapılan çalışmalar neticesinde gördük ki Hopa'da sel, taşkın ve heyelan risklerine aynı anda maruz kalabilecek alanların başında Hopa Devlet Hastanesi geliyor. Afet anında ve kriz yönetimi sırasında en önemli kamusal hizmet alanlarından biri olan hastanemizin risk alanında bulunması hepimiz açısından ciddi bir mesele."

"KISA VADEDE ÖNLEM, ORTA VADEDE DAHA GÜVENLİ BİR HASTANE"

Meteorolojik uyarıların yeniden yağışların artabileceğine işaret ettiğini belirten Cihan, kısa vadede hastanenin ve çevresinin afet risklerine karşı gerekli önlemlerle güçlendirilmesi, orta vadede ise hastanenin konumunun bilimsel veriler doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hopa Devlet Hastanesi için kritik uyarı: “Aynı anda sel, taşkın ve heyelan riski var” - Son Dakika

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