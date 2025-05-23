Hopa ve Kemalpaşa Turizm Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Hopa ve Kemalpaşa Turizm Çalıştayı Gerçekleştirildi

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23.05.2025 01:08  Güncelleme: 02:13
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Hopa ve Kemalpaşa Turizm Çalıştayı Gerçekleştirildi
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Hopa Belediyesi, Artvin Çoruh Üniversitesi ve Hopa Ticaret ve Sanayi Odası'nın iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda, Hopa ve Kemalpaşa'nın turizm potansiyeli tartışıldı. Başkan Utku Cihan, sürdürülebilir turizm anlayışının önemine vurgu yaptı.

(ARTVİN) - Hopa Belediyesi, Artvin Çoruh Üniversitesi ile Hopa Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde "Hopa ve Kemalpaşa Turizm Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda, Hopa ve Kemalpaşa'nın doğal, kültürel ve kıyısal değerleri ele alındı.

Çalıştayda konuşan Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, "Bu kadar potansiyel taşıyan ilçelerin şimdiye kadar neden bu yatırımları alamadığı, neden turizmde istenilen noktaya gelemediği hepimiz açısından bir merak konusu. Hopa ve Kemalpaşa, tüm bu potansiyelleri içeren, aslında iki kardeş şehir," diyerek, mevcut turizm anlayışının sorgulanması gerektiğini vurguladı. Cihan, bölgenin geleceğinde kitle turizmi yerine doğayı ve kültürü koruyan bir modelin benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Hopa Belediyesi, Artvin Çoruh Üniversitesi ve Hopa Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen Hopa ve Kemalpaşa Turizm Çalıştayı, Hopa TSO Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Hopa ve Kemalpaşa'nın doğal, kültürel ve kıyısal değerlerini bütüncül şekilde ele almayı amaçlayan çalıştayda bir panel düzenlendi.

Çalıştayın açılışında konuşan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Demircioğlu, Doğu Karadeniz'de turizmin yalnızca bir kentle değil, tüm bölgeyle birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı. Demircioğlu, "Turizm aslında sadece Hopa, Kemalpaşa ve Artvin'in değil, tüm Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ortak çalışması gereken bir alandır. Elimizde çok ciddi örnekler var. Trabzon Uzungöl ve Rize Ayder gibi bölgelerde doğa tahribatı ile karşı karşıya kaldığımızı açıkça görebiliyoruz. Bu açıdan, Artvin'in ilçeleri ile Hopa ve Kemalpaşa'nın da içinde bulunduğu alanların daha şanslı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Turizm çalıştayında konuşan Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Hopa ve Kemalpaşa'nın sahip olduğu turizm potansiyelinin bugüne kadar neden yeterince değerlendirilemediğini birlikte tartışmak gerektiğini vurguladı. Cihan, şöyle konuştu:

"Bu çalıştayı birlikte hareket ederek gerçekleştirmek istedik. Afişlerde de görüldüğü gibi; denizin kıyısında, doğanın kalbinde ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan bir bölgede yaşıyoruz. Ancak ne yazık ki, yeterli çalışma yapılmadığı için Hopa'da da Kemalpaşa'da da turizmde hak ettiğimiz noktaya ulaşamadık. Bu çalıştay fikri de buradan doğdu. Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve akademi olarak bilimin ışığında nasıl bir yol haritası izleyebileceğimizi ortaya koymak ve bu süreçte sorumluluk almak istiyoruz. Öncelikle potansiyelimizi görmemiz, envanterimizi çıkarmamız ve bu konuda somut adımlar atmamız gerektiğine inanıyorum.

İBB Miras ekibiyle birlikte ilçemizdeki görülmesi gereken yerlerin envanterini çıkarmaya yönelik bir çalışma başlattık. Ardından kültür rotalarını, yürüyüş yollarını ve araç güzergahlarını belirlemeyi hedefliyoruz. Tanıtım çalışmaları da bu sürecin önemli bir parçası olacak. Bu doğrultuda, belediye olarak gerekli tüm adımları atacağız.

Bizim istediğimiz şey aslında bir kitle turizmi değil. Karadeniz'de olduğu gibi kitlelerin otobüslerle gelip doğayı tükettiği, kültüre zarar verdiği bir turizm modeli istemiyoruz. Bunun adı sürdürülebilir turizm midir, ekoturizm midir, ekolojik turizm midir; bunu hep birlikte konuşmalıyız. Hopa ve Kemalpaşa, bundan 20 yıl sonra da kitle turizminin baskısı altında kalabilecek konumda. Ayder ve Uzungöl'de yaşanan doğa tahribatını hepimiz gördük. Biz, doğamızın talan edildiği, kültürümüzün zarar gördüğü bir turizm anlayışına karşıyız. Kısa vadede rant sağlayan ama 15–20 yıl sonra bölgenin tüm doğal ve kültürel değerlerini yok eden bir sürece dönüşmemeliyiz. Bu nedenle yapacağımız yatırımlarda seçici davranmalıyız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hopa ve Kemalpaşa Turizm Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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