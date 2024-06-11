Hunter Biden'ın silah satın alma davasında jüri karar değerlendirmesine başlandı

Yerel

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı davada jüri karar değerlendirmesine başladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı davaya Delaware Bölge Mahkemesi'nde devam edildi. Tanıkların ifade verdiği duruşmada dinlenen Hunter Biden'ın kızı Naomi Biden, 2018 yılında babasına yaptığı ziyaretler hakkında bilgi verdi. Babasını rehabilitasyon tedavisi gördüğü sırada Ağustos ve Eylül aylarında Los Angeles'ta ziyaret ettiğini anlatan Naomi Biden, şu an eşi olan eski erkek arkadaşıyla birlikte yaptığı ziyarete ilişkin, "Amcam öldüğünden beri babamı gördüğüm en temiz haldeydi. Onunla gurur duydum ve o dönemki erkek arkadaşımı onunla tanıştırmaktan gurur duydum" şeklinde konuştu.

"Zamanlaması önemli değil"

Savcı Leo Wise ise, yaptığı kapanış konuşmasında Hunter Biden'ın belirli bir günde uyuşturucu kullandığını kanıtlamak zorunda olmadıklarını vurguladı. " Amerika Birleşik Devletleri'nin Ekim ayı içinde uyuşturucu kullanıldığını kanıtlama zorunluluğu yoktur" diyen Wise, hukuki standardın Hunter Biden'ın silah satın aldığı sırada "aktif olarak uyuşturucuyla bağının bulunması" olduğunu söyledi. "Yalnızca bu gerçeklere dayanarak mahkumiyet kararı verebilirsiniz" diyen Wise, Hunter Biden'ın davaya konu silahı satın aldığı sırada "uyuşturucu kullandığını bildiğini" iddia etti.

"Kimse hukukun üstünde değildir"

Jüri üyelerine seslenen Wise, Hunter Biden'ın salondaki akrabalarının ününün yargılamanın tarafsızlığını etkilememesi gerektiğine dikkat çekti. "Salonda oturan insanlar kanıt değildir. Onları haberlerden tanıyor olabilirsiniz, ama bunların hiçbir önemi yok" diyen Wise, "Kararınızı sadece kanıtlara dayanarak vermelisiniz" diye konuştu. "Hiç kimse hukukun üstünde değildir ve bu dava bu basit önermeyi temsil etmektedir" diyen Wise, "Savcıların Hunter Biden'ın suçlu olduğunu makul bir şüphenin ötesinde kanıtlamaları gerekiyor. Bu bizim sorumluluğumuz" şeklinde konuştu.

"İddialar varsayıma dayanıyor"

Hunter Biden'ın avukatı Abbe Lowell ise, iddia makamının Hunter Biden'ın silah satın aldığı sırada aktif olarak uyuşturucu kullandığını makul bir şüphenin ötesinde kanıtlayamadığını savundu. Kimsenin Hunter Biden'ın silahı satın aldığı ay içinde uyuşturucu kullandığına tanık olmadığını söyleyen Lowell, davanın "şüphe" ve "varsayıma" dayandığını iddia etti. Kapanış konuşmalarının ardından jüri üyeleri Hunter Biden'ın suçlu olup olmadığına karar vermek üzere değerlendirme yapmaya başladı. Yarınki duruşmaya jüri üyelerinin değerlendirmesiyle devam edileceği açıklandı.

25 yıl hapis cezasına çarptırılabilir

Kardeşi Beau Biden'ın 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrasında uyuşturucu ve alkole yöneldiği bilinen Hunter Biden, 2018 yılında uyuşturucu bağımlılığının pençesindeyken Delaware eyaletinde ateşli silah satın almakla suçlanıyor. Hunter Biden'a yönelik suçlamalar arasında federal lisanslı bir silah satıcısına yalan söylemek, silah alırken yanlış beyanda bulunmak ve 11 gün boyunca yasadışı olarak silah bulundurmak yer alıyor. İlk kez görevi başındaki bir ABD başkanının oğlunun hakim karşısına çıkması nedeniyle önem taşıyan dava sonunda Hunter Biden'ın 25 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. - NEW YORK