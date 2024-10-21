HÜRJET'ten Ses Hızı Üstü İlk Uçuş - Son Dakika
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Yerel

HÜRJET'ten Ses Hızı Üstü İlk Uçuş

TUSAŞ'ın HÜRJET jet eğitim uçağı, ses hızı üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

21.10.2024 10:25
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRJET, ses hızı üzerinde ilk kez gerçekleştireceği uçuş için gökyüzüne doğru havalandı.

TUSAŞ tarafından üretilen jet eğitim uçağı HÜRJET, planlı ve kontrollü bir şekilde Mürted Hava Meydanı'ndan saat 09.45'te havalanarak gökyüzü ile buluştu. Ses hızı üzerinde ilk kez gerçekleştireceği uçuş için gökyüzüne doğru havalanan HÜRJET'e bir adet F-16 savaş uçağı eşlik ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Havacılık, Teknoloji, Güncel, Yerel, TUSAŞ, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Yerel HÜRJET'ten Ses Hızı Üstü İlk Uçuş - Son Dakika

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SON DAKİKA: HÜRJET'ten Ses Hızı Üstü İlk Uçuş - Son Dakika
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