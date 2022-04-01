Hurma alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gerekenler - Son Dakika

Ramazan ayına sayılı günler kala hurma alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri anlatan esnaf Yasemin Özkan, işlenmiş hurmadan kaçınılmasını ve taze hurma alınmasını önerdi. Özkan, şeker hastalarının ise hurmayı az tüketmesini tavsiye etti.

Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezlerinden olan hurma, bu yıl da tezgahlarda yerini aldı. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar hurmaya yoğun talep gösteriyor. Fiyatı 45 ila 200 lira arasında değişen ve birçok farklı ülkeden gelen hurmaların en tazesi tezgahlara konulmaya çalışılıyor. Esnaf ise geçmiş yıllardan kalan hurmaların glikoz şurubuna yatırılıp tekrardan tezgahlarda sunulabildiğini belirterek, vatandaşları buna dikkat etmeleri ve taze hurma almaları konusunda uyardı. Oruç tutanların hurma ile oruçlarını açtığını hatırlatan esnaf, Medine hurmalarının en iyi kalite hurma olduğunu ifade etti.

"Hurma alırken öncelikle hurmanın işlenmiş olup olmamasına dikkat etmeleri gerekiyor"

15 yıldır Ankara'da hurma ticareti ile uğraştığını, mesleğini babasından devraldığını kaydeden Yasemin Özkan, hurma alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlatarak, "Hurma alırken öncelikle hurmanın işlenmiş olup olmamasına dikkat etmeleri gerekiyor. İşlenmişten kastım hurmalar genellikle geçmiş yıllardan kalan hurmalar glikoz şurubuna yatırılıp tekrardan tezgahlarda sunulabiliyor. Bizdeki hurmaların hepsi doğal hurmalardır. Müşterilere öncelikle buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Çünkü glikoz şurubuna yatırılmış hurmalar dışarıdan şeker ilave almış hurmalardır, doğallığı yoktur hiçbir şekilde" dedi.

"İlk oruçlarını hurmayla açmaları gerekiyor"

Vatandaşların hurmayı iftarda ve sahurda tüketmelerini öneren Özkan, "İlk oruçlarını hurmayla açmaları gerekiyor. Biz iftar yemeğinden önce tüketmelerini öneriyoruz. Bir de iftarın dışında sahurda tüketmelerini öneriyoruz asıl. Çünkü hurma kan şekerini dengelediği için sahurda 3-4 tane hurma, bir bardak ılık sütle gün boyu oruçlarını tutabilirler. Eğer şeker rahatsızlığınız yoksa 3-5 tane tüketilebilir. Şeker hastalarına çok yüklenmelerini önermiyoruz, çünkü kan şekerini dengeliyor ama çok yendiği zaman tatlı olduğu için kan şekerini yükseltebilir" diye konuştu.

"En faydalı, şifalı olan hurma Medine hurmalarıdır"

En iyi kalitede hurmanın Medine hurması olduğunu vurgulayan Yasemin Özkan, hurmaların döviz endeksli geldiği için fiyatlarda yükselme olduğunu söyledi. Özkan, "En iyi hurma diye sınıflandırmak şöyle olur; Medine hurmalarının hepsi çok iyidir ama biraz da damak tadına bağlı hurmaların iyiliği kötülüğü. Kimisi çok yumuşak hurmalar seviyor, kimisi sert hurma seviyor. En iyi, en kaliteli hurmalar Medine hurmalarıdır. İran, Irak hurmaları genelde en düşük fiyatlı hurmalardır. Medine hurmaları biraz daha fiyat olarak yüksek hurmalardır. Besin değeri bakımından en zengin hurma Medine hurmasıdır. Besleyici özelliği ve demir oranı bakımından en zengin hurma Medine hurması olduğu için ve Efendimiz aleyhissalatu vesselamın orada bulunmasından dolayı en faydalı, şifalı olan hurma Medine hurmalarıdır. Mutlaka değişti, çünkü hurmalar döviz endeksli gelen bir üründür ithal olduğu için. İster istemez fiyatlarda yükselme oldu. İnsanların alım gücü de azaldı bu neticede" ifadelerini kullandı.

"Hurmaların serin yerde muhafaza edilmesi gerekiyor"

Hurmanın çok sıcak havalarda buzdolabının sebzelik bölümünde saklanmasını öneren Özkan, hurmadan birçok ürün elde edilebildiğini açıklayarak şunları söyledi:

"Hurmaların serin yerde muhafaza edilmesi gerekiyor. Çok sıcak havalarda biz buzdolabının sebzelik bölümünde saklanmasını öneriyoruz. Yemeden birkaç saat önce çıkartıldığı zaman zaten yine oda sıcaklığına, eski haline, eski yumuşaklığına geliyor. Çok güneşte ya da sıcakta kaldığı zaman güve yapabilir, kurtlanma yapabilir, kabuk atabilir. Hurmanın çekirdeğinden hurma kahvesi yapılabiliyor. Kavrulup öğütüldüğü zaman çekirdeğinden faydalanabiliyoruz. Hurma kahvesi yapılabilir, normal Türk kahvesi gibi aynı renkte oluyor ama köpük olmuyor içerisinde kafein olmadığı için. Ama fayda olarak da çok güzel, değerlendirilebilir. Hurmadan hurma pekmezi, hurma özü, hurma cezeryesi, hurma ezmesi, hurmalı dondurma gibi birçok ürün elde edilebilir."

Yaş hurma mı kuru hurma mı

Yaş hurmayı genellikle emziren annelere ve gebe kadınlara önerdiklerini anlatan Yasemin Özkan, yaş hurma mı kuru hurma mı tartışmasının sadece damak tadıyla alakalı olduğunu ifade ederek, "Bu tamamen kişiye, damak tadına bağlı bir durumdur. Yaş hurmayı genelde biz emziren annelerde öneriyoruz. Gebe bayanlarda çok fazla öneriyoruz, Kur'an'da da direkt geçer zaten olgun, yaş hurma diye. Hem anne sütü artırma özelliği vardır hem de doğumu kolaylaştırıcı özelliği vardır. Bu bakımdan yaş hurma o anlamda çok tercih edilir. Kuru hurmalarda da sert hurmayı seven çok fazla insan var, yumuşak hurmayı da çok seven insanlar var. Sadece damak tadıyla alakalı" dedi. - ANKARA