Hürmüz Boğazı'nda 68 Olay, 20 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı'nda 68 Olay, 20 Ölü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IMO, İran-ABD savaşında Hürmüz Boğazı'nda 68 olay yaşandığını, 20 kişinin öldüğünü bildirdi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), İran ile ABD arasındaki 6 aylık savaş sırasında Hürmüz Boğazı yakınlarındaki 68 olayda 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran ile ABD ve İsrail arasında 6 aydır süren savaşın odak noktası Hürmüz Boğazı oldu. Petrol ve doğal gaz sevkiyatı için hayati önem taşıyan kritik su yolunda birçok ticari gemi hedef alındı. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından yapılan açıklamada, savaş sırasında Hürmüz Boğazı yakınlarında toplam 68 olay kayda geçtiği, en az 20 denizci veya liman işçisinin hayatını kaybettiği, 35'inin yaralandığı ve 1 kişinin kayıp durumda olduğu ifade edildi. Olayların yaklaşık yarısını tankerler, yüzde 20'sini konteyner gemileri, yüzde 15'ini dökme yük gemilerini kapsadığı aktarıldı.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), olayların 47'sini "saldırı" olarak sınıflandırdı. En çok etkilenenler Liberya bandıralı gemiler oldu, onu Panama ve Marshall Adaları bandıralı 10'ar gemi takip etti. İran bayraklı gemilerin 4 olaya karıştığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

Uluslararası Denizcilik Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Güvenlik, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hürmüz Boğazı'nda 68 Olay, 20 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’li büyükelçi Barrack, Golan Tepeleri’ne ilişkin sözlerini değiştirdi: Öncesinde “işgal“ diyordu ABD'li büyükelçi Barrack, Golan Tepeleri'ne ilişkin sözlerini değiştirdi: Öncesinde "işgal" diyordu
Firari Can Dündar’ın mal varlığı belli oldu: İşte aylık kira geliri Firari Can Dündar’ın mal varlığı belli oldu: İşte aylık kira geliri
Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Ülke tarihinin en ölümcül depreminde ölü sayısı her geçen gün artıyor Ülke tarihinin en ölümcül depreminde ölü sayısı her geçen gün artıyor
Nathan Ake’nin kahvecideki görüntüsü olay oldu Karşısındaki kişi merak konusu Nathan Ake'nin kahvecideki görüntüsü olay oldu! Karşısındaki kişi merak konusu
“Ankara’da görev almak istiyorum” demişti Demirtaş’ın sözlerine açıklık getirildi “Ankara’da görev almak istiyorum” demişti! Demirtaş’ın sözlerine açıklık getirildi

12:10
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
11:47
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
11:37
Ceplerine ne kadar para girecek Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
10:43
10 milyarlık vurgun Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 12:32:14. #7.12#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'nda 68 Olay, 20 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.