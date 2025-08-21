Hüseyin Aydın TDİOSB Başkan Vekili Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Hüseyin Aydın TDİOSB Başkan Vekili Oldu

Hüseyin Aydın TDİOSB Başkan Vekili Oldu
21.08.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, TDİOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak belirlendi.

Erzincan Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu.

Erzincan İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Ağustos ayında alınan kararlar açıklandı. Alınan kararlar arasında Erzincan Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak belirlendi.

Karar şu şekilde oldu:

"İl Genel Meclis Başkanlığına Vilayet Makamından havaleli Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.07.2025 tarih ve E-39478515-930-68579 sayılı "Üye Belirlenmesi(TDİOSB)" konulu teklif okunup incelendi. İl Genel Meclisi'nin 07.06.2024 tarihli ve 87 sayılı kararı ile oluşturulan Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Müteşebbis Heyeti'nde yer alan ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci'nin, 28.05.2025 tarihli ve 205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Sakarya iline atanması sebebiyle, yerine yeni bir üye belirlenmesi gereği doğmuştur. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 7. maddesinde, Müteşebbis Heyetin, OSB'nin kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların karar organlarınca belirlenen 15 asıl ve 15 yedek üyeden oluşacağı hükme bağlanmıştır.

02.02.2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 7. ve 8. maddelerinde, organ üyelerinin seçilme esasları düzenlenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda; Erzincan Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın'ın, Müteşebbis Heyet üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine; İl Genel Meclisi'nin 04.08.2025 tarihli birleşiminde oy birliğiyle karar verildi." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, erzincan, Politika, Ekonomi, Aydın, Yerel, OSB, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hüseyin Aydın TDİOSB Başkan Vekili Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Prof. Dr. Sınar’dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim Prof. Dr. Sınar'dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim?
Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi
İzmir’in 40 günlük suyu kaldı İzmir'in 40 günlük suyu kaldı
Prof. Dr. Sözbilir’den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir Prof. Dr. Sözbilir'den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Silahla vurulan Yağmur’un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti Silahla vurulan Yağmur'un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 12:50:28. #7.11#
SON DAKİKA: Hüseyin Aydın TDİOSB Başkan Vekili Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.