Hüseyin Erginyürek ve Özlem Ergül\'ün Görkemli Düğünü

Yerel

Genç Sağlık Sendikası ve Kamu Birliği Konfederasyonu Kars İl Başkanı Hüseyin Erginyürek, görkemli bir düğünle Harakani Devlet Hastanesi'nde Ebe olarak görev yapan Özlem Ergül ile dünya evine girdi. Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger'in nikahını kıydığı genç çiftin düğününe yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Ergül ve Erginyürek ailesinin mutlu günlerine; protokol, sendika başkanları, STK temsilcileri, sağlık çalışanları ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 2 bin davetli katıldı. Pera Düğün Salonu'nda düzenlenen gecede, Hüseyin Erginyürek ile Özlem Ergül'ün nikahını kıyan Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Nikah töreninin ardından Başkan Hüseyin Erginyürek, "Bugün bizi yalnız bırakmayan nikah şahitlerimize, dostlarımıza, meslektaşlarımıza ve yakınlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Uzaktan yakından gelerek bizleri bu güzel günümüzde onurlandıran herkese minnettarız" diye konuştu.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden düğünde uzun yıllardır Kars folklor ekibinde yer alan Hüseyin Erginyürek ve arkadaşlarının muhteşem oyunları davetlileri mest etti. Düğün, davetlilerin gelin ve damatla fotoğraf çektirmesi ile sona erdi. - KARS