AK Parti\'den Orta Anadolu Strateji Toplantısı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, 10-12 Nisan tarihlerinde Kayseri'de gerçekleştirilen Orta Anadolu Strateji Toplantısıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde, kararlılıkla üretmeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın öncülüğünde, 10-12 Nisan 2026 tarihleri arasında şehrimizde büyük bir heyecan ve coşku içerisinde Orta Anadolu Bölgesi Strateji Toplantımızı gerçekleştirdik. Kadim şehrimiz Kayseri'nin böylesine önemli ve kapsamlı bir programa ev sahipliği yapması bizler için büyük bir onur ve gurur kaynağı olmuştur. Bu anlamlı programda bizleri teşrifleriyle onurlandıran Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş'a, Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Ahmet Büyükgümüş'e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'a, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Hulusi Akar'a; Orta Anadolu Bölge Başkanımız Sayın Ahmet Çolakoğlu'na, İl Koordinatörümüz Sayın İbrahim Yurdunuseven'e, kıymetli milletvekillerimize, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımıza ve başta Kayseri olmak üzere 8 ilimizden katılım sağlayan değerli teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, verdiğimiz söz doğrultusunda; durmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden çalışmaya, ülkemiz ve şehrimiz için hizmet üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Teşkilat varsa zafer vardır. Durmak yok, yola devam." - KAYSERİ