Husilerin Füzeyle Vurduğu Petrol Tankeri Yanıyor

Husilerin füzeyle vurduğu bir petrol tankerinin Aden Körfezi'nde yandığı açıklandı. Yangına müdahale edilirken, tüm mürettebatın güvende olduğu bildirildi.

Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de ticari ve askeri gemilere yönelik saldırıları ile gündeme gelen Husilerin bu kez Rus petrolü taşıyan Marshall Adaları bandıralı bir İngiliz tankerine füzeli saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıya uğrayan Marlin Luanda gemisinin işletmecisi Trafigura adlı firmadan yapılan açıklamada, füzenin geminin kargo tanklarından birinde yangına neden olduğu ve gemideki söndürme ekipmanları ile yangına müdahale edildiği bildirildi. İngiltere Deniz Ticareti Organizasyonu (UKMTO) olayın Aden Körfezi'nin 60 deniz mili güney doğusunda meydana geldiğini açıklarken, bölgedeki savaş gemilerinin hedef alınan tankere eşlik ettiği ve tüm mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.

Husiler saldırıyı doğruladı

Husilerin askeri sözcüsü Yaha Sarea ise saldırıyı doğrulayarak, "bir dizi deniz füzesi" kullanıldığını açıkladı. Saldırının zulme uğrayan Filistin halkının intikamı, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek ve dayanışma ile ABD ve İngilitere'nin saldırılarına karşılık düzenlediğini ifade eden Sarea, Gazze'de ateşkes ilan edilip bölgeye ilaç ve gıda girişine izin verilene kadar "askeri operasyonlara" devam edeceklerini vurguladı.

Gemileri hedef almaya başlamışlardı

İran destekli Husiler, geçtiğimiz Kasım ayından bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de seyahat eden gemilere yönelik birçok saldırı gerçekleştirmişti. Gelişmelerin ardından hava saldırıları ile Husileri hedef alan ABD ve İngiltere, ayrıca Husilerin mali kaynaklarını kesmek üzere yaptırımlar uygulamıştı. - SANA