Hüsn-i Hat Ustası Hasan Çelebi Vefat Etti

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Hat sanatının en büyük ustası Hasan Çelebi 82 yaşında hayatını kaybetti.

"Hattatların Reisi" kabul edilen, dünyanın birçok camilerinde imzası bulunan, son büyük projeleri Büyük Çamlıca Camii ile Malezya'daki Sri Sendayan Camii'nin hatlarını kaleme alan Hattat Hasan Çelebi 82 yaşında hayatını kaybetti.

Necip Fazıl Ödüllerine layık görülmüştü

Dünyanın dört bir yanında eserleri bulunan Türkiye'nin en büyük hüsn-i hat sanatçısı Hasan Çelebi'nin yazıları pek çok caminin kubbe, mihrap, cümle kapısı ve duvarlarını süslüyor. Uzun yıllar talebe yetiştiren Çelebi, geçtiğimiz yıl da Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün sahibi olmuştu. - İSTANBUL