Hüsrev Paşa Camii'nde Uygunsuz Kıyafet Tartışmaları

19.08.2025 23:07  Güncelleme: 23:12
Van'ın önemli inanç turizmi merkezlerinden Hüsrev Paşa Camii'nde, turistlerin uygunsuz kıyafetlerle ziyarette bulunması maneviyatı olumsuz etkiliyor. Ziyaretçilerin kıyafet kurallarına uymaması ve yapılan uyarılara rağmen davetsiz davranışları dikkat çekiyor.

Van'ın inanç turizmi açısından en önemli eserlerinden olan ve Mimar Sinan'ın bölgede inşa ettiği tek eser olma özelliğini taşıyan Hüsrev Paşa Camii ve Külliyesi'ni turistlerin uygunsuz kıyafetlerle ziyaret etmesi tartışma konusu oldu.
1567 yılında inşa edilen Osmanlı mimarisinin nadide örneklerinden Hüsrev Paşa Camii'ne, özellikle son günlerde şort ve benzeri kıyafetlerle giren turistler görüldü. Sadece yabancı turistlerin değil, bazı yerli ziyaretçilerin de camiyi adeta bir fotoğraf stüdyosu gibi kullanarak yüksek sesle konuştuğu, uygunsuz pozlar verdiği ve giyim adabına dikkat etmediği belirtildi.
Minber önünde kısa şortlu poz
Geçtiğimiz hafta yapılan uyarılara rağmen camideki durum kontrol altına alınmadı. Caminin önüne başörtü bırakılırken, bazı İranlı turistler başörtüsü taktı ancak etek giymedikleri için minber önünde kısa şortla fotoğraf çektirdikleri görüldü.
Dört dilde uyarı yazısı dikkate alınmadı
Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe yazılı "İslam dininde caminin avlusu caminin içi gibi kabul edilir ve önem verilir" uyarı tabelasına da ziyaretçilerin aldırış etmediği bildirildi.
Cami cemaati, Mimar Sinan'ın eseri olan Hüsrev Paşa Camii'nde yerli ve yabancı turistlerin giyim kurallarına uymamasının maneviyatı olumsuz etkilediğini vurgulayarak, ziyaretçilerin uygun giysiyle camiyi ziyaret etmelerini talep etti.
Büyükşehir Belediyesi, camide denetim için üç kadın personel görevlendirdi. Ancak yoğun hafta sonu ziyaretlerinde personelin çalışmadığı ve yetersiz kaldığı ifade edildi. - VAN

Kaynak: İHA

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
