Srebrenitsa Soykırımı 31. Yılında Anıldı

Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılında, insanlık tarihinin en acı sayfalarından biri yeniden hatırlandı. Bir şehrin sustuğu, binlerce hayatın yarım kaldığı Srebrenitsa'da hayatını kaybedenler anıldı.

Modern Avrupa tarihinin en büyük insanlık trajedilerinden biri olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yıl dönümünde, katledilen binlerce Boşnak için anma törenleri düzenlendi. 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da yaşanan ve en az 8 bin 372 Boşnak erkek ile çocuğun hayatını kaybettiği soykırımın acısı, aradan geçen yıllara rağmen ilk günkü tazeliğini koruyor. Soykırımın kurbanları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenlerle anıldı. Yakınlarını kaybeden aileler, mezar taşları başında gözyaşları içinde dualar ederken, dünyanın farklı ülkelerinden gelen binlerce kişi de Srebrenitsa'da yaşananları unutmamak ve unutturmamak için bir araya geldi.

Barış için yürüdüler

Srebrenitsa Soykırımı'nın anısına düzenlenen Marş Mira (Barış Yürüyüşü) kapsamında da binlerce kişi, 1995 yılında katliamdan kurtulmak için Srebrenitsa'dan Tuzla'ya ulaşmaya çalışan sivillerin kullandığı yaklaşık 100 kilometrelik ölüm yolunda yürüdü. Katılımcılar, orman yolları ve zorlu güzergah boyunca hayatını kaybedenleri anarken, barış ve insanlık adına güçlü bir mesaj verdi.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda dualar edildi

Anma programlarına Türkiye'den de çok sayıda katılım sağlanırken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığındaki heyet de Srebrenitsa'daki etkinliklerde yer aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Yakup Kocabıyık'ın da bulunduğu heyete, Hersek Uluslararası Dayanışma Forumu EMMAUS Derneği Koordinatörü Semir Garib eşlik etti. Büyükakın, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret ederek dualara katıldı ve Marş Mira yürüyüşçüleriyle bir araya geldi.

"Bosna kalbimizin bir yarısı, Srebrenitsa ise hiç kapanmayacak ortak yaramızdır"

Acısını paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Srebrenitsa, insanlık tarihine utanç olarak kazınan, vicdanlarda hala dinmeyen bir acının adı. Bugün, 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit edilen masumları rahmetle yad ediyor; geride kalan ailelerin tarifsiz acısını yüreğimizde hissediyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız. Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde, tarihin en büyük yaralarından birinin tazelendiği Potoçari Anıt Mezarı'ndaydık. Soykırım kurbanlarımızı mezarları başında dualarla andık; bu acı topraklarda dökülen her damla gözyaşının ve adaletsizliğin hüznünü bir kez daha yüreğimizde hissettik. Srebrenitsa'yı unutmadık, unutmayacağız. Adalet yerini bulana, acılarımız hafifleyene kadar bu topraklarda kardeşlerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Kelimelerin tükendiği, hüznün taşa kazındığı yer Srebrenitsa. Taşların dili olsa da; o gün kopan kıyameti, sessizliğe gömülen hayalleri ve yarım bırakılan hayatları anlatsa. Burada yalnızca toprağa emanet edilmiş canlar değil, insanlığın vicdanına kazınmış bir hakikat var. Bir çocuğun yarım kalan gülüşü, bir annenin dinmeyen gözyaşı ve asla unutulmaması gereken büyük bir acı. Bosna'nın hüznünü yüreğimizde, aziz hatıralarını başımızın üzerinde taşıyoruz. Çünkü Bosna kalbimizin bir yarısı, Srebrenitsa ise hiç kapanmayacak ortak yaramızdır" dedi.

Büyükelçi ile temas

Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümü kapsamında bölgeye gerçekleştirilen temaslar çerçevesinde Tahir Büyükakın, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki güncel gelişmeler, Türkiye-Balkan ilişkileri ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

Ekipler günlerce sahada görev yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Srebrenitsa anma programları kapsamında günler öncesinden bölgede çalışmalarını sürdürdü. Günlerdir bölgede bulunan ekipler, Marş Mira (Barış Yürüyüşü) katılımcılarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sıcak yemek, su ve çeşitli ikram desteği sağladı. Hızır 41 mobil ikram aracıyla yürüyüşçülere hizmet veren ekipler, binlerce kişinin katıldığı anlamlı organizasyonda katılımcıların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek oldu. - SREBRENİTSA