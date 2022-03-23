Huzurevi sakinleri vosvoslarla şehir turu yaptı - Son Dakika
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Huzurevi sakinleri vosvoslarla şehir turu yaptı

23.03.2022 17:41
Huzurevi sakinleri vosvoslarla şehir turu yaptı

Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından "18-24 Mart Yaşlılar Haftası" nedeniyle bir takım etkinlikler düzenlendi.

Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından "18-24 Mart Yaşlılar Haftası" nedeniyle bir takım etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında bindikleri vosvos arabalarla kentte renkli görüntüler oluşturan huzurevi sakinleri, hem sevindi hem de duygulandı.

"18 ve 24 Mart Yaşlılar Haftası" Programda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıl dönümü nedeniyle başta şehitler olmak üzere ahirete intikal eden huzurevi sakinlerine dualar edilerek mevlit-i şerif, Kur'an tilaveti ve lokma ikramında bulunuldu. Yaşlılar tarafından yapılan el sanatları ve" Geçmişten Günümüze Anılarla Uşak "konulu fotoğraf sergileri, Uşak'ın tarihi turistik mekanları ziyareti, sinema etkinliği, Uşak yaren gecesi ve son olarak klasik araçlarla şehir turu konvoyu yapıldı. Etkinlik içerisinde en ilgi çeken ise vosvos tabir edilen klasik otomobillerle düzenlenen şehir turu oldu. Bazı huzur sakinleri çocukluklarının klasik araçlarına binmek olduğunu söyledi.

"Bizler İçin mükafat, evlatlarımın gözlerinden öpüyorum"

Etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uşak Huzurevi sakini Emekli Öğretmen Sami Özdemir, "Haftamızı dolu dolu yaşıyoruz. Bu gerçekleşen program bizim için bir mükafat. Yaşlılarımız için, memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm evlatlarımın gözlerinden öpüyorum" dedi.

Bizler kadar yaş almış araçlarla şehir turu, anılarımız pekişti"

Klasik araçlarla turları esnasında anılarının tazelendiğini belirten huzurevi sakini Muhittin Erik, "Şehir turu attığımız araçlar biz kadar yaş almış. Çocukluğumuzda bu araçları görmenin heyecanı anlatılmazdı. Şimdi anılarımızı pekiştiriyoruz. Yaşadığımız duygular tarif edilmez. Bu güzel arabaların içinde olmak çok keyifliydi" ifadelerini kullandı.

"Tek gayemiz yaş almış kıymetli büyüklerimizin mutluluğu"

Amaçlarının huzurevi sakinlerinin mutlu olmasını ve hayır dualarını almak hedefi içerisinde olduklarını belirten Uşak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Fazilet Ünver, "Hafızalarıyla tarihimiz, tecrübeleriyle geleceğimiz olan; kültürümüzü, sosyal ve aile değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, geçmişin tanığı geleceğin rehberi büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını kutluyor, sağlıklı nice yıllar diliyorum. Bizler böylesine önemli bir haftada büyüklerimizi toplumla buluşmasını önemsedik ve çeşitli etkinlikler düzenledik. Amacımızın kıymetlibüyüklerimizin yüzünde tebessüm, mutluluklarına şahit olmak ve unutamayacakları bir anı kalması için uğraştık. Emeği geçen tüm personelimizeteşekkür ediyorum. Bizlere yakın ilgi ve alaka gösteren Uşak halkına ise şükranlarımızı sunuyoruz. Programın gerçekleşmesinde ve her zaman yaşlılarımızın yanında olan Uşak Valimiz Funda Kocabıyık'a şükranlarımızı arz ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

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Rehabilitasyon Merkezi, Huzurevi, Mart, Uşak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Huzurevi sakinleri vosvoslarla şehir turu yaptı - Son Dakika


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