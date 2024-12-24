Huzurevinde Sıra Gecesi Etkinliği

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Eskişehir Halis Toprak Huzurevi sakinleri için Sıra Gecesi programı gerçekleştirildi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Halis Toprak Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğlence programı organize edildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hemşirelik Bölümü işbirliğinde düzenlenen programda, huzurevinde hizmet alan yaşlı vatandaşların eğlenceli vakit geçirebilmesi için aktiviteler yapıldı. Yaşlılar ve Hemşirelik Bölümü öğrencileri beraber şiirler okuyup türküler söylerken, bazı katılımcılar ise enstrümanlarıyla eşlik etti. Sahne programına katılım ve ilgi gösteren yaşlılar, etkinlik boyunca halaylar ve çiğköfte eşliğinde keyifli vakit geçirdi. - ESKİŞEHİR