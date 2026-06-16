IBAN'la Dolandırıcılık Davası - Son Dakika
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IBAN'la Dolandırıcılık Davası

16.06.2026 23:11
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Bünyamin D, arkadaşıyla yaşanan dolandırıcılık davasında çelişkili kararlar nedeniyle tutuklandı.

Arkadaşına IBAN'ını kullandıran üniversite öğrencisi Bünyamin D, Balıkesir ve İzmir'de aynı suçtan dava açıldı. Müşteki, şikayetini geri çekmesine, mağduriyetliğinin giderilmesine rağmen Bünyamin D., aynı iki dosyadan birinden örgütlü suçtan yargılanıp tutuklanırken, diğer dosyadan beraatını aldı.

Mardin'de yaşayan 24 yaşındaki Bünyamin D, iddiaya göre arkadaşı Özgür Ç.'nin banka hesaplarının bloke olması ve haczi olduğunu söylemesi üzerine talep edilen IBAN'ını verdi. Verilen IBAN üzerinden yaşanan dolandırıcılık olayında Tahir K., mağdur olduğunu gerekçe gösterecek Balıkesir ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Aralarında Bünyamin D'nin de olduğu 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Balıkesir Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, müştekinin hesabından şüphelilerin hesapları üzerinden para transferi yapıldığı yer aldı.

İddianamede, Bünyamin D'nin, müştekiyi tanımadığını, bahse konu hesabın kendisine ait olduğunu, arkadaşı Özgür Ç.'nin kendisinden banka hesaplarının blokeli olduğunu ve haczin bulunduğunu söyleyerek banka hesaplarını istemesi üzerine şahsa güvenerek verdiğini, daha sonra hesabına bloke konulduğunu, dolandırıcılık olayı ile bir ilgisinin bulunmadığını, atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ettiği yer aldı.

Avukat Gurbet Bilbay, İHA muhabirine, müvekkilinin aynı ilde, aynı iki dosyada, aynı müşteki tarafından yargılandığını söyledi. Zararın, müştekinin aynı olduğunu, müştekinin şikayetinden vazgeçtiğini, zararın ödendiğini müvekkilinin tutuklandığını ifade etti.

Avukat Bilbay, bununla ilgili defalarca talepte bulunmalarına rağmen hiçbir şey yapılmadığını öne sürerek, "Aynı dosyada farklı bir sanık, zararı ödedi kendisi tahliye olurken fakat benim müvekkilim hala içeride. Bir insan bir kere yargılanır bir suçtan dolayı. Anayasa Mahkemesi gereği bir hak ihlali. Anayasa Mahkemesi, adil yargılama ilkesinden dolayı bu durumun düzeltilmesi gerekiyor" dedi.

"Asıl suçluya karşı bir suç duyurusunda bulunduk"

"Benim müvekkilim iki kere mağdur oldu" diyen Bilbay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Asıl suçluya karşı bir suç duyurusunda bulunduk. Kendisi cezaevine de girdi. Çok fazla mağdurlarda var. Bununla ilgili delilleri de sunduk. Ama müvekkilim, bırakın bir dosyadan yargılanmayı iki kere yargılanıyor. Müvekkilim şu an Mardin Cezaevi'nde yatıyor. Bir dosyası İzmir'de, diğer dosyası Balıkesir'de. Fakat bu dosyalardan biri mahkeme aşamasında, diğeri soruşturma aşamasında. Birinde tutuklu, diğerinde tutuksuz. Böyle büyük bir çelişki içerisindeyiz. Müvekkilim üstelik öğrenci. Öğrenci olduğuna dair evrakları da sundum. Nitekim Yargıtay'ın bir kararı da var. Kişi harçlığını kazanmak için böyle bir yola başvurduğunda bile beraat etmişti. Müvekkilim, kasıtlı bu yola düşmediği halde, arkadaşı tarafından kandırıldığı halde halen yargılanıyor." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Balıkesir, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel IBAN'la Dolandırıcılık Davası - Son Dakika

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